KLM-piloten ontstemd: “Dit levert grote boosheid op”

Voormalig KLM-topman Pieter Elbers ontving afgelopen week een ontslagvergoeding tot ongenoegen van de piloten van de luchtvaartmaatschappij.

Elbers kreeg een ontslagvergoeding van 1,3 miljoen euro. Het ging om de prestatiebonussen van voor de coronacrisis (2015-2019) en een ontslagvergoeding van 850 duizend euro. Aanvankelijk mocht KLM wegens de staatssteun die zij tijdens de coronacrisis ontving geen bonussen uitdelen. Tevens moest het personeel salaris inleveren zodat de luchtvaartmaatschappij enigszins het hoofd boven water kon houden. Dat Elbers nu alsnog bonussen ontvangt en het personeel loon zag verdwijnen, schiet duidelijk in het verkeerde keelgat. “Dit levert grote boosheid op. De rechtszaak is erg zuur, omdat een groot deel van de KLM’ers hun winstdeling wel heeft zien sneuvelen over 2019, omdat er in 2020 en 2021 bezuinigd moest worden”, staat in een brief aan de achterban van Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) die in handen is van De Telegraaf.

Gemengde reacties

Halverwege januari dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat Elbers per 1 mei 2023 zou vertrekken als topman van KLM. Uiteindelijk verving Marjan Rintel hem een jaar eerder. Het vertrek sloeg in als een bom. Dario Fucci, voorzitter van de ondernemingsraad, zei dat het een “zware boodschap” was voor een groot aantal personeelsleden. Er werd zelfs een petitie georganiseerd om het vertrek terug te draaien. Die werd duizenden keren ondertekend, al mocht dat niet baten. De voormalig KLM-topman waardeerde de betrokkenheid van het personeel zeer.

Aan de andere kant lag niet iedereen wakker van het vertrek van Elbers. Daarom heeft de vergoeding twee gezichten, merkt ook Reinier Castelein, voorman van vakbond De Unie, op. “Een deel van de KLM’ers is blij dat Elbers weg is. Een ander deel mist hem nu nog, daarom wordt er verschillend naar de aangespannen rechtszaak gekeken. Wij zien wederom bewezen dat overheidsbemoeienis met salarissen en bonussen ondoordacht en onverantwoord is. Met als gevolg weer een flinke dosis reputatieschade voor KLM en interne onvrede bij mensen die echt fors salaris hebben ingeleverd”, zegt hij.