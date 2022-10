Transavia aast op binnenlandse vluchten

De kans op het maken van vluchten binnen Nederland ligt op de loer als het aan start-up FlyWithLucy en Transavia ligt.

De twee partijen tekenden de overeenkomst tijdens het World Aviation Festival in de RAI (Amsterdam). FlyWithLucy en Transavia streven ernaar in de toekomst elektrische vluchten uit te voeren tussen Nederlandse (en enkele Duitse) luchthavens. Het doel is dat vanaf 2025 de eerste vluchten vanaf Eindhoven Airport plaatsvinden. “De investering in Lucy is de derde veelbelovende technologische oplossing in onze verduurzamingsstrategie dit jaar. We begonnen als eerste low cost airline met het bijtanken van Sustainable Aviation Fuel (SAF): daarmee dringen we uitstoot terug”, zegt Marcel de Nooijer, CEO van Transavia,, in een verklaring.

Binnenlandse vluchten

De eerste vluchten worden uitgevoerd met vijfpersoons-e-vliegtuigen. Deze hebben een range van 250 kilometer. Meerdere partijen, waaronder start-ups en vliegtuigbouwers, sluiten zich aan om dit concept vorm te geven. Transavia draagt een financieel steentje bij. Transavia Ventures is het investeringsfonds van de luchtvaartmaatschappij. Met het oog op de toekomst wil zij verder verduurzamen, al gaat dat volgens De Nooijer niet zonder slag of stoot wegens de hoge kosten die de innovaties met zich meebrengen. Tóch zijn Nederlanders bereid meer te betalen om duurzaam te vliegen.

Toekomst duurzame luchtvaart

In 2030 wil Lucy over dusdanig veel technologie beschikken dat naar vakantiebestemmingen elektrisch gevlogen kan worden. Routes van bestaande maatschappijen zouden overgenomen kunnen worden. Daarnaast is Transavia bezig met diverse innovaties. De dochteronderneming van KLM is partner bij de aanleg van een waterstofinfrastructuur rondom Rotterdam The Hague Airport om in de toekomst met waterstof te vliegen. Tevens richt het investeringsfonds van Transavia zich op andere projecten, zoals de ontwikkeling van synthetische fuel en het tegengaan van geluidsoverlast.