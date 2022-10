Canadese crew al halfjaar vast in Punta Cana

De bemanning van een Pivot Airlines-vliegtuig vond een grote hoeveelheid drugs aan boord van het toestel in Punta Cana. Na dit gemeld te hebben bij de autoriteiten van de Dominicaanse Republiek zitten ze in voorarrest.

De bemanning van de CRJ 1000 vond meer dan 200 kilo cocaïne aan boord voordat ze van Punta Cana terug naar Toronto vloog. Ze meldden de ontdekking van de enorme hoeveelheid drugs meteen aan de autoriteiten. Hier kregen ze echter al snel spijt van. De vijfkoppige bemanning van de Canadese chartermaatschappij en zes passagiers werden gearresteerd. Zodoende zitten ze sinds 5 april van dit jaar vast in de Dominicaanse Republiek. Nu is bekendgemaakt dat hier voorlopig geen verandering in komt: het uitreisverbod blijft in stand en hun verblijf is voor onbepaalde tijd verlengd door orkaan Fiona. Zo meldt Eric Edmondson aan, de CEO van Pivot, tegenover de Canadese omroep CTV.

Niet meer in de gevangenis

‘Het is een uitzonderlijk moeilijke tijd geweest, zoals je je kunt voorstellen’, zegt de manager van de chartermaatschappij. ‘Ze misten verjaardagen en feestdagen. We zijn dicht bij Thanksgiving en ze missen allemaal hun familie erg.’ De medewerkers van de luchtvaartmaatschappij zitten niet langer in de gevangenis. In april werden ze op borgtocht vrijgelaten op voorwaarde dat ze in de Dominicaanse Republiek blijven. Het is onduidelijk of de andere gedetineerden vast blijven zitten.

‘Vrees voor hun leven’

Er is voor gezorgd dat de bemanning in een huis in een bewaakt wooncomplex kan wonen terwijl ze wachten op het einde van de gerechtelijke procedure. Hoewel de vijf Canadezen relatief vrij kunnen leven binnen de gated community, gaat het ze niet goed. “Ze vrezen voor hun leven. Ze zijn bang voor de uitkomst van deze valse aanklacht die hen boven het hoofd hangt,” zei Edmondson. Eerder zag het er naar uit dat de vijf medewerkers binnenkort naar huis zouden kunnen. Pivot Airlines had een motie ingediend om de rechtszaak te seponeren omdat er geen bewijs was tegen de bemanning en het niet langer mogelijk was om nieuw bewijs te verzamelen. Nu lijkt hier echter voorlopig geen sprake meer van te zijn.