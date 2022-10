Franse privéjets de pineut

In het kader van bredere maatregelen om vergroening te bewerkstelligen, gaat de Franse regering volgend jaar belasting heffen over kerosine voor privéjets. De Franse regering voert daarmee een voorstel van de partij van president Macron uit.

De Franse regering brengt in 2023 de heffingen op vliegtuigbrandstof in lijn met die voor auto’s, kondigde de minister van Milieu van het land, Christophe Bechu, zaterdag aan op het radiostation franceinfo. De regering steunt een amendement op de belastingwet van 2023, uitgevaardigd door het politieke blok van Macron die strengere belastingregels wenste op te leggen voor de uitstoot van privévliegtuigen. Minister van Transport Clément Beaune gaf al eerder aan voorstander te zijn van strengere regelgeving voor privéjetreizen in Europa. Hij meent dat de luchtvaartsector profiteert van een “gunstiger belastingstelsel” dan andere vervoerssectoren.

Opspraak

Begin september pleitten parlementsleden van de extreemlinkse partij La France Insoumise voor een regelrecht verbod op het gebruik van alle privéjets in het land, uit bezorgdheid over de stijgende brandstofkosten voor consumenten. Ook de Franse Groenen zijn hier een voorstander van. De kwestie kreeg meer publieke aandacht in Frankrijk nadat topvoetbalclub Paris Saint-Germain kritiek kreeg omdat ze in september een privéjet hadden gecharterd voor een korte reis naar de westelijke stad Nantes. Met de hogesnelheidstrein zou de reis normaal gesproken minder dan twee uur duren. Bovendien neemt het gebruik van de privéjets in Frankrijk, samen met die van Engeland, veertig procent van de CO2-uitstoot voor hun rekening.

Uitdaging

De implementatie van deze gewenste maatregel heeft voor de Fransen waarschijnlijk nog wat voeten in de aarde. Internationale afspraken maken het belasten van luchtvaartbrandstof namelijk moeilijk. Sinds 1944 is het voornaamste voorbeeld hiervan het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, beter bekend als het Verdrag van Chicago.