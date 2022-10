KLM-topvrouw: ‘Dat vind ik zeer teleurstellend’

Schiphol moet de komende jaren krimpen. Marjan Rintel, sinds 1 juli president-directeur van KLM, vindt dat het kabinet de luchtvaart geen inspraak gaf.

Halverwege juni dit jaar werd bekend dat eind 2023 er jaarlijks op Schiphol maximaal 440.000 vliegbewegingen mogen plaatsvinden. Momenteel zijn dat er 500.000. In de luchtvaartnota 2020-2050 staat dat dat aantal zelfs zou kunnen toenemen tot 620.000 in 2030. Nu stelt het kabinet echter dat bewoners van de regio rondom Schiphol last hebben van geluidsoverlast en zich zorgen maken over hun gezondheid, de natuur en het klimaat.

Volgens het kabinet zat er dan ook niets anders op dan een krimp. Rintel is van mening dat KLM weinig heeft kunnen inbrengen tegen dit besluit. ‘De regering heeft ons er niet bij betrokken, dat vind ik zeer teleurstellend. Dan hadden we deze discussie kunnen voorkomen. Mijn stijl is dat ik wil verbinden, dit in openheid doen. Dan kunnen we het oneens zijn maar wel eerst met alles op tafel. Nu heeft het kabinet gegevens uit 2018 gebruikt voor het krimpbesluit. De situatie is totaal veranderd’, zegt ze in een interview met Algemeen Dagblad.

Inbreng van KLM

KLM nam de afgelopen jaren actie om duurzamer te opereren. Onder meer werd de Dreamliner naar Nederland gehaald en de 747 uit de vloot gehaald. Ook sloot het bedrijf een deal met Airbus: eind 2023 moet de Airbus A320neo-familie de huidige Boeing 737’s vervangen. Opnieuw een investering om duurzamer te worden. ‘Er komt bij ons een enorme vlootvernieuwing aan met honderd nieuwe toestellen. Per passagier halen we in 2030 vijftig procent minder geluid en 25 procent minder uitstoot. Dat is meer dan er in het hele krimpplan zit. Als we op de huidige 500.000 vluchten blijven, zullen we die besparing realiseren. Nog los van onze beloftes over duurzame brandstof. Maar we moeten die vlootvernieuwing wel kunnen betalen’, vervolgt Rintel, die stelt dat het moeilijk wordt om de investeringen te betalen als Schiphol moet krimpen.