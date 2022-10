Passagier krijgt hartstilstand tijdens daling

Een vrouwelijke passagier werd tijdens de daling van een United Airlines-vlucht getroffen door een hartstilstand die ze uiteindelijk niet overleefde.

Het ging om vlucht UA880 die vanuit Houston, Texas, onderweg was naar Londen Heathrow. Voordat de Boeing 777-200 landde op de Engelse luchthaven, kreeg de vrouw een hartstilstand. Gelijk werd contact opgenomen met de grond en werden er eerstehulpverleners opgeroepen. ‘We werden vandaag (woensdag, red.) om 06:33 uur gebeld over meldingen van een passagier die een hartstilstand had gekregen aan boord van een vlucht die zou aankomen op Heathrow Airport Terminal 2’, aldus de Londense ambulancedienst in een verklaring aan PEOPLE.

De machine kon met spoed in Londen landen en zette uiteindelijk iets na zeven uur ‘s ochtends de wielen aan de grond. Ook een ingeschakelde incident response officer haastte zich naar het vliegtuig. Toen de toegestroomde hulpverleners de vrouw in het toestel aantroffen, bleek ze al te zijn overleden. United Airlines betuigt haar ‘diepste medeleven’ aan de familie en geliefden van de passagier.

Hartstilstand op Ryanair-vlucht

Vorig jaar juli kreeg een 84-jarige passagier op een Ryanair-vlucht eveneens een hartstilstand. Het vliegtuig was onderweg vanuit Manchester naar Malaga toen het voorval zich voordeed. Plotseling reageerde de man, die met zijn familie inclusief zoon en kleinkinderen aan boord zat, niet meer. Het cabinepersoneel schoot direct te hulp en de man werd 25 minuten lang gereanimeerd. Het vliegtuig moest uiteindelijk een noodlanding maken in het Franse Nantes. In de Franse stad wachtten paramedici het toestel op en haalden de man eruit. Hun hulp mocht echter ook niet baten.