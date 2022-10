Boycot Rusland treft alle maatschappijen

In een analyse beschreef Eurocontrol-topman Eamonn Brennan afgelopen week de gevolgen van de boycot van de Russische luchtvaart. Hij meldt dat overbezetting en concurrentieverstoringen rechtstreeks worden veroorzaakt door de aanhoudende beperkingen.

De meeste Europese luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten naar Rusland stopgezet sinds de invasie van Oekraïne eerder dit jaar. Luchtvaartmaatschappijen die voor hun routes naar bijvoorbeeld Azie gebruik maakten van het Russische luchtruim, vliegen nu om. Dat het Chinese maatschappijen nog toegestaan is over Rusland te vliegen veroorzaakt volgens Brennan een belangrijk concurrentieprobleem. Zeker voor Europese rivalen zal het voor problemen zorgen zodra China zich meer openstelt voor passagiersvluchten, meent hij. De signalen die de Eurocontrol-baas afgeeft worden ook door maatschappijen met een langeafstandsnetwerk gedeeld. Bij haar beslissing om de dienst Londen-Hong Kong niet te herstellen, noemde Virgin Atlantic “operationele complexiteit” als reden, wijzend naar de sluiting van het luchtruim.

Herstel luchtvaart: Rusland en corona

Tijdens zijn toespraak op Eurocontrol’s conferentie Where to Next For European Aviation, gaf Brennan aan dat het herstel van de luchtvaartsector na de coronapandemie nog steeds doorzet, ondanks de situatie in Rusland en Oekraïne. Wel blijven de langeafstandsroutes achter, en, zoals gezegd, met name de routes waar Rusland normaal wordt doorkruist. Het herstel op trajecten tussen Europa en Oost-Azie teleurstellend. Dit is, naast de Russische situatie, terug te leiden tot de aanhoudende strikte Covid-beperkingen in China. Uit gegevens van Eurocontrol voor de week die eindigde op 2 oktober, blijkt dat de vliegactiviteit specifiek hier nog steeds 29% lager ligt dan in dezelfde week in 2019. Daarentegen ligt de trans-Atlantische vliegactiviteit binnen vier procent van het pre-pandemische niveau.