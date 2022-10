Minister ziet geen rol voor Eelde in Schiphol-kwestie

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers ziet geen rol weggelegd voor Groningen Airport Eelde in het oplossen van de capaciteitsbeperkingen van Schiphol. Lelystad Airport zou de voorkeur krijgen.

Het kabinet is van mening dat Schiphol gedwongen moet krimpen om zo de vervuiling en overlast voor omwonenden te beperken. Niet alle vluchten komen te vervallen; een deel zal worden overgenomen door de andere luchthavens in ons land. Groningen Airport Eelde (GAE) is onder meer geïnteresseerd in het overnemen van vluchten van Schiphol. De afgelopen maanden probeerde het vliegveld vluchten binnen te halen. De beperkte openingstijden van het vliegveld maakt dat Eelde in veel gevallen niet geschikt is. Van een enorme groei van de bedrijvigheid in het noorden is dus ook nog geen sprake.

Eén luchthavensysteem

Toch gaan er ook stemmen op voor het betrekken van de regionale luchthavens bij de oplossing van het Schiphol-probleem. Zo wil Daniel Koerhuis, Kamerlid voor de VVD, dat Eelde en Maastricht Aachen Airport ondersteund worden bij het overnemen van Schiphol-capaciteit. Instrumenteel zou hierin de overgang op één centraal Nederlands luchthavensysteem kunnen plaatsvinden. ‘Dat houdt voor mij in dat Schiphol een groot belang neemt in Maastricht en Eelde en ook gaat investeren in de regionale luchthavens’, aldus Koerhuis.

Minister Harbers, partijgenoot van Koerhuis, zet echter niet op Eelde maar op Lelystad Airport in als overloopluchthaven. Rotterdam, Maastricht en Eelde moeten volgens de minister ‘primair het regionale belang dienen’. Dit terwijl over een opening van Lelystad Airport nog altijd geen besluit genomen is., wat nog tot zeker 2024 op zich wachten. De grootste nog niet overwonnen horde in dit proces is de natuurvergunning die nog moet worden verleend. Eerder dit jaar gebeurde dit niet door de stikstofprognoses.