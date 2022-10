KLM Cityhopper krijgt nieuwe directeur

Maarten Koopmans wordt per 15 november de nieuwe managing director van KLM Cityhopper.

Koopmans volgt Warner Rootliep op, die de positie ruim vijf jaar heeft bekleed. Rootliep zal vanaf half november binnen KLM aan de slag gaan als Vice President Internal Audit. De nieuwe KLC-topman werkt sinds 1998 bij KLM en heeft door de jaren heen ervaring opgedaan binnen verschillende takken van het bedrijf. Momenteel is hij binnen de Engineering & Maintenance-tak verantwoordelijk voor de componentendiensten die KLM aan meer dan vijftig andere luchtvaartmaatschappijen levert.

‘Ik vind het een eer om mijn loopbaan bij KLM voort te zetten als Managing Director van KLM Cityhopper. De druk op de KLC-collega’s is enorm, zeker nu ze dagelijks te maken hebben met verstoringen in de operatie. Dit gaat uiteraard mijn volle aandacht krijgen. Daarnaast kijk ik ernaar uit om samen met KLM stappen te zetten naar verdere verduurzaming van de luchtvaart’, aldus Koopmans. ‘Ik dank Warner Rootliep voor zijn inzet bij KLM Cityhopper. Het was onder zijn leiding dat KLC de nieuwste Embraer, de E2, mocht verwelkomen in de vloot’, voegt KLM-COO Maarten Stienen daaraan toe.