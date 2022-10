Air France, Airbus: wij zijn onschuldig

Air France en Airbus hebben maandag onschuldig gepleit aan het begin van de rechtszaak over de crash van vlucht AF447 in 2009.

Meer dan dertien jaar na het ongeluk, waarbij een Airbus A330 van Air France in de Atlantische Oceaan stortte, is deze week de rechtszaak tegen de twee bedrijven begonnen. De partijen staan, op last van het Franse gerechtshof, de komende negen weken terecht voor onvrijwillige doodslag. Zowel Air France als Airbus stelden bij het begin van de zaak – zoals verwacht – niet schuldig te zijn. CEO’s Anne Rigail en Guillaume Faury betuigden tijdens de openingsverklaring hun medeleven aan de nabestaanden van de slachtoffers. Tijdens het statement werden ze geregeld onderbroken door aanwezigen, die kreten als ‘te weinig, te laat’ door de zaal scandeerden.

Pas twee jaar na het ongeluk werden de grootste wrakstukken en de zwarte dozen van de A330 gevonden. Uit de opnames bleek dat de piloten verkeerd reageerden op het wegvallen van vluchtgegevens doordat de sensoren bevroren waren geraakt. In het donker kwam het toestel daardoor ongewild in een stall terecht en stortte het uiteindelijk neer in de oceaan. Airbus geeft zodoende de schuld aan de piloten. Air France stelt daarentegen dat de waarschuwingen in het toestel verwarrend waren voor de vliegers en dat de schuld bij de vliegtuigbouwer moet worden gelegd. Uit het onderzoek van de Franse autoriteiten bleek dat er in de aanloop naar het ongeluk al discussies tussen Airbus en Air France hadden plaatsgevonden over de betrouwbaarheid van de sensoren.

Mocht het tot een veroordeling komen, dan hangt de bedrijven een boete van maximaal 225.000 euro boven het hoofd. De nabestaanden, die de strafzaak afdwongen, vinden dat bedrag te laag. ‘Maar daar gaat het ons niet om’, zei Alain Jakubowicz, een van de advocaten van de families, maandag. Ook de twee bedrijven is het niet om het bedrag te doen. Voor hen staat vooral hun reputatie op het spel. ‘Maar voor ons gaat het om de waarheid. En we willen zeker weten dat er lessen worden getrokken uit dit soort grote catastofes’, aldus Jakubowicz.