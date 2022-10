Luchtmacht gooit weer bommen op Vlieland

De Koninklijke Luchtmacht oefent deze week weer met het gooien van bommen op de NAVO-trainingslocatie Vliehors Range.

Van maandag tot en met vrijdag wordt er boven het westen van Vlieland geoefend met het afwerpen van explosieven vanuit gevechtsvliegtuigen. Met de training houden de vliegers van het Air Combat Command hun vaardigheden op peil. Naast de vliegers wordt ook het ondersteunend personeel scherp gehouden. Zij voeren vooraf aan de trainingsvluchten een heel proces uit. Zo worden de bommen getransporteerd en gemonteerd, maar moeten ook alle veiligheidscontroles worden nagelopen.

Om veiligheidsredenen is de Vliehors Range gedurende de trainingen gesloten voor het publiek. Op Texel is een mobiele meetpost van het Bureau Geluidshinder van de luchtmacht ingericht. Daar wordt gemeten hoeveel geluid er hoorbaar is in combinatie met de weersomstandigheden. Als de limieten overschreden dreigen te worden kan de oefening direct stilgelegd worden.