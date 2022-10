Qantas draait Airbus de duimschroeven aan

Nu er bij Airbus een miljardenbestelling van Qantas in de boeken staat, wil CEO Alan Joyce zekerheid dat de vliegtuigen op tijd geleverd worden.

In mei plaatste Qantas een grote bestelling bij de Europese vliegtuigbouwer. Niet alleen worden er twaalf A350-1000’s besteld, maar ook voor de middellange én de regionale vluchten gaat de Australische maatschappij over op Airbus. Maar de airline is niet de enige klant die een bestelling open heeft staan. Tot nu toe zijn er dit jaar 437 Airbus-vliegtuigen afgeleverd, gemiddeld een kleine vijftig per maand, maar om het productiedoel van 700 nieuwe vliegtuigen te halen moet het bedrijf de komende periode 88 jets per maand produceren. ‘Op basis van wat we nu zien in de leveringsketen denken we dat het haalbaar is, maar ik zal niet zeggen dat het gemakkelijk is. Er is ontzettend veel werk aan de winkel’, zei Airbus-CEO Guillaume Faury een tijdje geleden tegenover de Financial Times.

Qantas-topman Alan Joyce wil daarom zekerheid over de leveringsdata van ‘zijn’ vliegtuigen. Met name die van de A350’s, die noodzakelijk zijn om Project Sunrise van de grond te krijgen. Het is de bedoeling dat Qantas vanaf eind 2025 rechtstreekse commerciële vluchten gaat aanbieden tussen Sydney en Londen. De ultralange afstanden die de speciaal uitgeruste A350-1000’s kunnen afleggen maken dat bijna elke stad ter wereld vanuit Australië met één vlucht te bereiken is. Maar om het project na de jarenlange aanloop eindelijk operationeel te krijgen draait Joyce Airbus nu de duimschroeven aan. ‘Ik denk dat elke luchtvaartmaatschappij uit is op zekerheid over de tijdschema’s. Als ze een maand later komen maakt het niet veel uit, maar als het zes maanden of een jaar is, kan dat een groot verschil maken’, aldus de Qantas-CEO, die afgelopen week een meeting had met Faury.