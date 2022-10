Delta lokt Nederlandse reizigers naar Brussel

Delta Air Lines breidt de bestaande samenwerking met de Belgische Spoorwegen verder uit. Het Air+Rail-programma gaat nu ook Nederlandse steden met Brussel verbinden. Met een gecombineerd vlieg- en treinticket kunnen reizigers zo gemakkelijker tussen Nederland en bijvoorbeeld New York reizen via Zaventem in plaats van Schiphol.

Na de in augustus 2021 gestarte verbinding tussen de stadscentra van Brussel en Antwerpen en luchthaven Schiphol met Thalys, biedt Delta Air Lines nu extra reismogelijkheden tussen België en Nederland. Brussels Airport (Zaventem) en Delta berichten trots over deze uitbreiding van het Air+Rail-product: “Door meer Air+Rail-verbindingen in ons schema op te nemen, krijgen onze Europese klanten gemakkelijker toegang tot de VS, waardoor ons bereik wordt uitgebreid naar steden die momenteel niet worden bediend door vluchten die worden uitgevoerd door Delta of onze Europese partners”, aldus Alain Bellemare, president-directeur van Delta. Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport voegt toe: “We zijn verheugd dit nieuwe vervoersaanbod, dat trein en lucht combineert, te verwelkomen op Brussels Airport. Brussels Airport is meer dan een hub voor alleen vliegreizen en we willen die rol verder versterken door dit soort initiatieven te ondersteunen.”

Air+Rail

Wanneer de reiziger op de Delta-website een ticket boekt met als vertrek- of aankomstplaats Rotterdam of Breda, wordt deze automatisch doorgestuurd naar de Air+Rail-tickets. De verdere reis verloopt normaal en na het afhalen van het treinticket nemen de businessclass-passagiers plaats in een eerste klasse coupé en zij die economy vliegen in de tweede klasse.

Concurrentie: Zaventem vs Schiphol en Delta vs KLM

In de praktijk zal de stap van Delta waarschijnlijk zwaardere concurrentie voor SkyTeam-partner KLM betekenen. Voor mensen die van of naar de noordelijke helft van Nederland willen reizen is Schiphol qua reistijd en gemak niet langer duidelijk de beste keuze. Ook gezien de problemen die toch nog blijven sluimeren op de Noord-Hollandse luchthaven zullen reizigers Zaventem als optie niet zomaar links laten liggen.