Historisch luchtmacht-toestel krijgt nieuw thuis

Een historisch Harvard-vliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht dat 56 jaar bij de entree van een Zeeuwse camping op een paal heeft gestaan is gered van de sloop. De eigenaar wilde het voormalige lesvliegtuig van de hand doen. Het is vertrokken naar Groningen.

‘Eeuwig zonde natuurlijk als zo’n stuk Nederlandse luchtvaartgeschiedenis op de schroothoop zou eindigen’, zegt Tom Van der Meulen, van Vliegbedrijf Tom van der Meulen tegenover Dagblad van het Noorden. ‘Ik zag gelijk mogelijkheden om dit vliegtuig een mooie plek in mijn eigen historische collectie op vliegveld Oostwold te geven.’ Op dat vliegveld heeft het bedrijf van Van der Meulen een hangaar met een collectie van vliegend en rijdend erfgoed uit voornamelijk de Tweede Wereldoorlog.

Een bewogen leven

Het toestel komt nu dus via een hele hoop omzwervingen terecht in Groningen maar de reis begon voor deze North American Harvard in 1942 in Canada. Daar werd het in licentie gebouwd bij het Noorduyn. In de beginjaren heeft het gevlogen met een registratie van de Royal Air Force, hetgeen toendertijd gebruikelijk was. Het type ging destijds door het leven als FH136. Na de Canadese diensttijd is het toestel in Nederland terechtgekomen bij de Koninklijke Luchtmacht. In Nederland kreeg het B-193 mee als registratie. De B-193 hoort bij een serie van 50 toestellen uit de overschotten van de Canadese luchtmacht die in 1949 aan Nederland geleverd werden. De Harvards hebben voor de ingebruikname wel een revisie ondergaan bij Fokker.

De meeste Nederlandse Harvards hebben als opleidingstoestel gevlogen vanaf Gilze Rijen. In 1962 werd het type uitgefaseerd. Er bleven toen nog enkele toestellen tot 1971 over als verbindingstoestel tussen de diverse militaire velden. Bij die laatst overgebleven Harvards hoorde ook de B-193. Dat is onder andere af te leiden aan het feit dat in 1964 dit toestel nog actief waargenomen is op Vliegveld Hilversum. Hierna werd het toestel op de Zeeuwse camping op een paal gezet, alsof het toestel over het terrein vloog. Het heeft de afgelopen decennia flink onder de elementen geleden. Hoewel het vliegtuig nooit meer rond zal vliegen ziet Van der Meulen het als een unieke historische aanwinst waarmee “een stuk Nederlands cultureel erfgoed is veiliggesteld”.