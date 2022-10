Lufthansa verbiedt AirTags

Niet alleen op Schiphol heeft men te kampen met problemen op luchthavens, ook elders staan lange wachtrijen, worden vluchten gecanceld en raken koffers kwijt. Dit laatste proberen veel mensen te verhinderen door een zendertje, zoals de Apple AirTag, in hun koffer te laten meereizen. Lufthansa zegt nu echter dat dit niet mag.

Lufthansa is niet blij met het massale gebruik van AirTags en andere zendertjes in bagagestukken. “Bagagetrackers behoren tot de categorie draagbare elektronische apparaten en zijn daarom onderworpen aan de voorschriften voor gevaarlijke goederen (…). Daarom moeten de trackers vanwege hun transmissiefunctie tijdens de vlucht worden gedeactiveerd, vergelijkbaar met mobiele telefoons, laptops, tablets, enzovoort”, meldde een woordvoerder van de Duitse luchtvaartmaatschappij al eerder. Hierdoor zou de functie van een tracker verloren gaan, en dit terwijl erg veel mensen tegenwoordig gebruik maken van trackers. Op meer concrete vragen of dit dan ook een verbod betekent, luidde het antwoord: “Lufthansa verbiedt geactiveerde AirTags in bagage omdat ze als gevaarlijk zijn geclassificeerd en moeten worden uitgeschakeld.”

Wel te koop bij Lufthansa, toch verboden

Passagiers die toch een tracker in hun koffer hebben, lopen het risico dat deze in beslag wordt genomen en wordt vernietigd. Net als bij powerbanks en andere verboden voorwerpen kan het voorkomen dat er na aankomst op de bestemming een briefje in de koffer te vinden is, dat de verwijdering en vernietiging van de vondsten aangeeft. Deze harde lijn van Lufthansa is opvallend daar de maatschappij de Airtags zonder waarschuwing in de eigen online shop verkoopt.

Schiphol

Dat een door de reiziger aangedragen oplossing niet gewaardeerd wordt door de luchtvaartbranche is geen unicum. Op Schiphol zochten reizigers contactgegevens en gingen zelf op zoek naar de eigenaren van weeskoffers. Schiphol was over deze actie echter niet te spreken. Niet zozeer de extra drukte die dit veroorzaakt is het probleem, maar de privacy die op deze manier in het geding komt. “Het is niet de bedoeling dat iemand de privégegevens van een ander zomaar gaat gebruiken”, zegt een woordvoerder van de luchthaven