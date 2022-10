Airbus en Aerodelft samen in zee

Het Europese ruimtevaartbedrijf Airbus en studententeam AeroDelft hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met deze overeenkomst zal de vliegtuigbouwer samen met AeroDelft werken aan Project Phoenix, ter ondersteuning van het academisch onderzoek van het team naar waterstof aangedreven luchtvaart.

AeroDelft is een interdisciplinair studententeam van meer dan vijftig universiteitsstudenten gelieerd aan de TU Delft. De missie van het team is het onderzoeken en promoten van vloeibare waterstof als alternatief voor conventionele brandstoffen in de luchtvaart. Om deze missie te realiseren begonnen ze het Project Phoenix, dat het ontwerpen en produceren van twee vloeibare waterstof aangedreven vliegtuigen inhoudt. Het Phoenix Prototype is een onbemande drone die voorlasnog als het grootste onbemande vliegtuig zal gelden dat ooit elektrisch op vloeibare waterstof vloog. De eerste vlucht staat gepland voor 2023. De Phoenix Full Scale gaat nog een stap verder. Dit wordt het allereerste bemande vliegtuig dat op vloeibare waterstof vliegt. De eerste gasvormige en vloeibare waterstofvluchten van dit toestel staan gepland voor respectievelijk 2024 en 2025.

Airbus en AeroDelft zijn beide enthousiast over de overeenkomst. Voor de komende maanden is het plan samen te werken in de belangrijkste aspecten van verschillende subsystemen. Daardoor kan de algehele overgang van de luchtvaartindustrie naar een toekomst zonder uitstoot worden versneld.

In de woorden van Rob Postma, CEO van Airbus Nederland: “We zijn vastbesloten klimaatneutrale luchtvaart te realiseren en geloven dat waterstof een veelbelovende manier is om dit te doen. We zijn verheugd te zien dat AeroDelft en een hele nieuwe generatie luchtvaartstudenten dezelfde ambitie delen. Wat AeroDelft tot nu toe heeft bereikt, is behoorlijk indrukwekkend en we moeten onze krachten bundelen met iedereen die bereid is hun hersens en energie te steken in de grootste uitdaging waarmee onze luchtvaartindustrie wordt geconfronteerd, maar ook in de meest opwindende: emissievrije vluchten.”