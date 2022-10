Britse premier Liz Truss steunt uitbreiding Heathrow

De voorgestelde derde landingsbaan van Heathrow Airport krijgt steun van de Britse premier Liz Truss. Het uitbreidingsplan van de luchthaven is al jaren een veelbesproken onderwerp door de grote milieu-impact die het zou hebben.

De Britse premier Liz Truss geeft aan dat ze de aanleg van een derde landingsbaan steunt maar vindt dat er ook rekening moet worden gehouden met de milieuoverwegingen. Minister van Transport Anne-Marie Trevelyan meldde eerder dat ze het uitbreidingsplan van Heathrow steunde omdat het ‘een heel belangrijk onderdeel van onze groei is’. Truss merkte op: ‘Ik ben het absoluut eens met de opmerkingen van de minister van Transport – Wat we wel moeten doen is ervoor zorgen dat industrieën zoals de luchtvaart milieuvriendelijker worden.’

De derde landingsbaan van Heathrow was een enorm controversieel project, dat steun kreeg voor de potentiële economische voordelen maar ook oppositie vanwege de milieuschade die het zou kunnen veroorzaken in de omliggende gebieden. Parlementslid Sarah Olney uitte haar zorgen over de uitbreiding: ‘Voor kiezers van gemeenschappen in het zuidwesten van Londen, van Wimbledon tot Elmbridge, zou elke uitbreiding van Heathrow rampzalig zijn. – Met een derde landingsbaan zou elk jaar meer dan zes miljoen ton koolstof in de atmosfeer worden gepompt en twee miljoen huishoudens worden getroffen door verhoogde geluidsniveaus.’

Degenen die het project steunen, zeggen dat een derde landingsbaan niet alleen de economie van de regio een boost zal geven, maar ook zal voorkomen dat Heathrow het moet verliezen van andere grote Europese luchthavens zoals Frankfurt , Schiphol en Parijs Charles De Gaulle. Als de uitbreiding door gaat wordt de nieuwe start- en landingsbaan 3500 meter lang en creëert het ruimte voor 260 duizend extra vliegbewegingen per jaar. het plan omvat ook een nieuwe terminal ten westen van de bestaande Terminal 5. Het totale uitbreidingsplan zal naar verwachting ongeveer achttien miljard dollar kosten.