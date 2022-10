Cargolux bestelt opvolger van 747

Cargolux bestelde woensdag tien Boeing 777-8F’s bij Boeing met opties voor zes extra toestellen. Daarmee laat de maatschappij Airbus met de A350F links liggen en zegt het langzaam vaarwel tegen de 747-400.

Op de Farnborough Airshow in juli zei Richard Forson, CEO van Cargolux: ‘De 777-8 Freighter is de voorkeursoplossing ter vervanging van onze 747-400 en Cargolux kijkt ernaar uit om met Boeing verder te werken.’ Op dat moment was het nog geen bestelling of intentieverklaring. Voor Boeing was dat een belangrijke mededeling. Bij de fabrikant werd duidelijk dat Cargolux waarschijnlijk loyaal zou blijven en niet zou overstappen naar de Airbus A350F. De Luxemburgse vrachtvervoerder toonde namelijk al vroeg interesse in de nieuwe A350F en nam het gelijk onder de loep om de mogelijkheden te verkennen. Uiteindelijk is er toch gekozen voor de Amerikaanse tegenhanger.

De bestelling voor de tien toestellen was in september al in de orderportefeuille van Boeing opgenomen onder de categorie niet nader genoemde klanten. Op dit moment zijn er twee andere bekende klanten van de 777-8F, Lufthansa Cargo met zeven bestellingen en Qatar Airways met een bestelling voor 34 vliegtuigen en opties voor nog eens zestien. Mocht Cargolux de opties voor de zes overige toestellen verzilveren groeit de maatschappij met een extra vliegtuig. De maatschappij opereert momenteel met een vloot van veertien 747-8F’s en vijftien 747-400F’s. Het is daarmee de grootste Europese luchtvaartmaatschappij die alleen vracht vervoerd.

A350F

Airbus heeft in tegenstelling tot Boeing minder orders voor de A350F. De Franse fabrikant telt wel meer klanten: Air France verwacht vier A350F’s, Leasemaatschappij Air Lease Corporation zeven, CMA CGM vier, Etihad Airways zeven, Silk Way West Airlines twee en Singapore Airlines zeven.