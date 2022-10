Heathrow weer de grootste luchthaven van Europa

Na een zomer van herstel heeft Heathrow Airport zijn plaats teruggewonnen als de drukste luchthaven van Europa. De luchthaven kreeg in september 5,8 miljoen passagiers te verwerken. Over de hele zomer ging het om 18 miljoen reizigers.

London Heathrow Airport (LHR) verloor zijn positie als drukste luchthaven van Europa als gevolg van de COVID-pandemie. Na een succesvol verlopen zomer staat Heathrow weer bovenaan. De luchthaven verwerkte in de eerste negen maanden van dit jaar zo’n 44 miljoen passagiers. John Holland-Kaye, de CEO van Londen’s belangrijkste vliegveld toont zich tevreden: “Heathrow is de afgelopen twaalf maanden meer gegroeid dan welke luchthaven in Europa dan ook. We hebben de overgrote meerderheid van de reizigers een geweldige ervaring geboden. Ik ben trots op de manier waarop ons team deze zomer heeft samengewerkt met luchtvaartmaatschappijen en hun grondafhandelaars.” LHR slaagde erin dit grote aantal passagiers te verwerken en hun ervaring te verbeteren ondanks de invoering van een limiet in juli op het aantal dagelijks vertrekkende passagiers. Evenals Schiphol was Heathrow in eerste instantie onvoldoende voorbereid op de sterke stijging van de vraag naar vliegreizen deze zomer. Heathrow heeft zich echter goed herpakt. Na de bekendmaking van de cijfers stegen de aandelenkoersen van meerdere maatschappijen die actief zijn vanaf Heathrow.

“De serviceniveaus voor passagiers, die tussen januari en juni hoger waren dan welke Europese hub ook, daalde begin juli toen de vraag naar passagiers de totale capaciteit begon te overschrijden. Nadat we een vertreklimiet voor passagiers hadden ingevoerd verbeterde deze echter aanzienlijk. Het is gelukt vraag en aanbod in balans te houden, waardoor de overgrote meerderheid van de passagiers die deze zomer via Heathrow reizen een zeer goede ervaring hebben gehad”, stelt Holland-Kaye als aanvulling op zijn eerdere lof voor zijn collega’s.

Nog steeds onder pre-pandemische niveaus

Nog steeds is het aantal van 5,8 miljoen passagiers die vorige maand werden verwerkt, vijftien procent minder dan in september 2019. Toch nadert Heathrow langzaam zijn pre-pandemische niveau. Het cijfer van vorige maand is meer dan het dubbele van wat LHR in september 2021 wist te behalen en het totale aantal passagiers van januari tot en met september steeg met maar liefst 335 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2021.