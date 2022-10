Historische helikopter zaterdag te zien

Aanstaande zaterdag 15 oktober zal een historische Alouette-helikopter te zien zijn bij Museum Deelen.

Het is de bedoeling dat het toestel op termijn als ‘poortwachter’ bij het museum wordt opgesteld. De helikopter is een samenbouwproject van drie incomplete helikopters. Twee jaar geleden nam het Deelense museum onderdelen over van het Alouette Museum in Barneveld. Normaal is het toestel niet voor het publiek te zien, maar zaterdag 15 oktober komt het voor één dag naar Deelen. Op dezelfde dag zal ook een vliegend model van de Alouette in actie komen.

Vliegbasis Deelen was lange tijd de grootste helikopterbasis van de Koninklijke Luchtmacht. Meer dan dertig jaar lang waren er Alouette III-helikopters actief. Tientallen machines vlogen er bijna dagelijks hun oefeningen. Ook werden er tactische transportvluchten met personeel en lichte goederen vanaf de Gelderse basis uitgevoerd. In 1995 verhuisden de heli’s naar Soesterberg. Inmiddels zijn de Alouettes buiten dienst, maar enkele exemplaren zijn bewaard gebleven. Met de restauratie wil het Museum Deelen aandacht vragen voor de geschiedenis van de helikopters, die door de jaren heen tijdens vredesmissies dienden in Irak, Cambodja, Kroatië en Bosnië.

Voordelige tickets zijn verkrijgbaar bij het Museum Deelen.