Nederlandse F-16’s gaan weer oefenen met ‘kernwapens’

Volgende week oefenen dertien NAVO-landen boven België en Groot-Brittannië met het afwerpen van dummy-kernwapens uit F-16’s. Ook de Nederlandse luchtmacht doet mee.

De oefening wordt jaarlijks gehouden, maar staat ditmaal extra in de belangstelling vanwege de oorlog in Oekraïne en de oplopende nucleaire dreiging. De vliegers zullen trainen op het afwerpen van replica-kernbommen. Ook het ondersteunend personeel, dat de wapens moet vervoeren vanuit de ondergrondse bunkers en bevestigen aan de F-16’s, doen mee. Verder zou er getraind worden op het bijtanken in de lucht. In totaal zouden er vijftig tot zestig vliegtuigen deelnemen, wat het een relatief grote oefening zou maken.

De betrokken landen, waaronder België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, laten niet veel los over de oefening. ‘Het gaat om een routinetraining die elk jaar plaatsvindt om onze nucleaire afschrikking veilig, beveiligd en effectief te houden’, aldus NAVO-topman Jens Stoltenberg. Het Vlaamse VRT wist op basis van verschillende bronnen te melden dat de F-16-oefening, ‘Steadfast Noon’ genaamd, zal plaatsvinden op de Belgische luchtmachtbasis in Kleine Brogel. De plaats ligt op enkele kilometers van de grens met Noord-Brabant en Limburg, dus het is niet ondenkbaar dat er ook in het Nederlandse luchtruim geoefend zal worden.