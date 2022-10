Qantas verwacht bijna miljard winst

Qantas sprak donderdag de verwachting uit in de eerste helft van het boekjaar 2022/2023, weer winstgevend te zijn. De airline voorspelt een winst van 1,2 tot 1,3 miljard Australische dollar, omgerekend zo’n 800 miljoen euro.

De afgelopen drie jaar boekte Qantas jaarlijks honderden miljoenen aan verliezen. Tijdens de coronacrisis kwam het totale verlies zelfs op meer dan zeven miljard Australische dollar, een kleine vijf miljard euro. Een paar weken geleden riepen marktanalisten Qantas-CEO Alan Joyce, die al meer dan veertien jaar het gezicht van het bedrijf is, op om af te treden vanwege de slechte resultaten. De luchtvaartmaatschappij voorspelt nu dat het tij spoedig zal keren. Tussen juli en december van dit jaar hoopt de maatschappij het verlies van het vorige boekjaar weg te kunnen poetsen.

‘Het is echt een uitdagende tijd geweest voor de nationale luchtvaartmaatschappij, maar de aankondiging van vandaag laat zien hoe ver we zijn gekomen. Sinds augustus hebben we een grote verbetering gezien in onze operationele en financiële prestaties’, zei Joyce donderdag. De stoelbezetting op binnenlandse vluchten was de afgelopen maanden ongeveer 94 procent van het pre-covid-niveaus, en vanaf december verwacht Qantas weer op honderd procent van de bezetting te zitten. Op internationale vluchten ligt dat percentage overigens nog substantieel lager.

Vloot

Qantas verhoogt de aankomende tijd haar capaciteit door meer A380’s terug in dienst te nemen. Naast de inzet van de Superjumbo’s verwacht de maatschappij ook de levering van drie 787-9’s en meerdere A321LR’s voor dochtermaatschappij Jetstar. Qantas gebruikt momenteel 112 van de 125 vliegtuigen waarover zij beschikt, waaronder vier van de elf A380’s. Jetstar vliegt met 71 van de 76 vliegtuigen. Omdat zes van de elf 787’s tijdelijk buiten dienst waren, ontstonden operationele problemen op de langeafstandsdiensten bij het dochterbedrijf. De Dreamliners stonden aan de grond vanwege blikseminslagen, een vogelaanvaring, onderdelentekorten en schade door puin op de landingsbaan.