Ryanair-CEO over Lufthansa: ‘Subsidiejunkie’

Vanwege hogere luchthavengelden schrapt Ryanair opnieuw vluchten uit Duitse vluchtenschema’s. De luchthaven Berlijn Brandenburg en Lufthansa zijn hieraan schuldig volgens de topman.

De Ryanair-CEO is donderdag in Berlijn vrolijk gefotografeerd met een bord met de tekst ’41 routes’. Dit is het aantal routes dat de Ierse low-cost maatschappij aanbiedt vanuit Berlijn Brandenburg. Iets wat niet op het bord staat is dat het bedrijf het vluchtschema vanaf Berlijn fors heeft ingekort. Ryanair vliegt deze winter naar negentien bestemmingen minder vergeleken met de winter van 2019. Volgens de maatschappij is de vraag momenteel niet lager dan in 2019. Als reden voor de reductie wordt de vinger in de richting van luchthaven Berlijn Brandenburg gewezen.

In heel Europa vinden er op luchthavens investeringen en groei plaats. Maar de ‘ongerechtvaardigde verhogingen van luchthavengelden, waardoor grotere Duitse luchthavens niet concurrerend zijn in vergelijking met hun Europese concurrenten’ is de reden dat er in Berlijn wordt bezuinigd. Ryanair sloot in maart de basis in Frankfurt om dezelfde reden. ‘De hogere luchthavenkosten in Berlijn maken het voor ons aantrekkelijker om vliegtuigen te verplaatsen naar goedkopere alternatieven in andere regio’s van Duitsland en Europa’, zegt Michael O’Leary. Maar volgens hem zijn niet alleen de luchthavens verantwoordelijk.

Lufthansa

De topman bekritiseerde opnieuw de ‘enorme staatssubsidies van de dure subsidiejunkie Lufthansa’. Door de hoge prijzen van de Duitse maatschappij daalde het vliegverkeer in Duitsland in de zomer met 28 procent, ‘waardoor Duitsland de langzaamst herstellende markt van Europa is’, aldus de Ier. Met betrekking tot de inmiddels terugbetaalde staatssteun aan Lufthansa beschreef O’Leary de maatschappij in 2020 nog als een “crack-cocaïnejunkie”.