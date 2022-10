Twente Airport verwacht recordaantal zakenvluchten

Twente Airport verwacht een recordaantal aan zakenvluchten in 2022. Het aantal vliegbewegingen stijgt dan met ongeveer vijftien procent ten opzichte van vorig jaar.

Volgens Jan Schuring, directeur van de luchthaven, hebben ondernemers het vliegveld in Twente ‘echt ontdekt’ sinds de coronacrisis. Hij verwacht dat het in 2022 gaat om in totaal 480 vliegbewegingen. ‘Dus dat zijn dan 240 zakenvliegtuigen die hier op de luchthaven zijn geweest’, zegt Schuring tegenover RTV Oost. Als reden voor de stijging noemt hij de beperkingen bij het gewone vliegverkeer: ‘ondernemers zijn niet afhankelijk van het gewone luchtverkeer, dat in coronatijd allerlei beperkingen heeft gekend. Sinds die tijd is het hier sterk booming.’ Het aantal zakenvliegtuigen op Twente Airport is nog niet te vergelijken met de rest van Nederland. Dat komt omdat er op de luchthaven alleen kan worden gevlogen bij goed weer met voldoende zicht. Schuring wil dat graag verbeteren door de medewerkers te leren over de werking van satellietnavigatie.

De Twentse luchthaven kan de opbrengsten van zakenvluchten goed gebruiken. In 2021 leed het een verlies van bijna een miljoen, mede dankzij de stalling van zes Lufthansa Boeing 747’s. Schuring zegt dat ‘alle kleine beetjes helpen’ en dat zeker het zakenverkeer toch een aardige bijdrage is om tot zwarte cijfers te komen. In een herstelplan, dat deze zomer werd gepresenteerd, staat hoe Twente Airport van plan is in de toekomst winstgevend te worden. De luchthaven wil meer gaan focussen op de functie als testluchthaven, het uitbreiden van het aantal zakenvluchten en het fungeren als parkeerplaats voor narrowbody-vliegtuigen.