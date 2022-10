United nadert grote widebody-bestelling

United Airlines nadert een bestelling voor meer dan honderd widebody-vliegtuigen, zo meldt Reuters. Het bedrijf kijkt naar zowel de Boeing 787 als de Airbus A350.

United voert al maandenlang gesprekken met vliegtuigfabrikanten over nieuwe vliegtuigen. Naar verluidt zou de maatschappij in december een deal aankondigen, al is dat nog niet zeker. Scott Kirby, CEO van United Airlines, vertelde piloten tijdens een trainingssessie dat de maatschappij een ‘driecijferige’ order in gedachten had om de vloot uit te breiden. Eerder plaatste het bedrijf al een grote order voor meerdere narrowbody-Airbus- en Boeing-toestellen.

United beschikt over een vloot van ruim achthonderd machines waarvan het overgrote deel uit Boeing-vliegtuigen bestaat. De enige Airbus-toestellen waar de maatschappij over beschikt zijn ongeveer 150 A320’s en A319’s. Mogelijk komt de A350 daar in de toekomst bij. In augustus werd al gesproken over United’s zoektocht naar nieuwe widebody-vliegtuigen van Airbus of Boeing.

Naast het uitbreiden van de huidige vloot zet het bedrijf in op elektrische luchttaxi’s. In september tekende United nog een koopovereenkomst voor tweehonderd luchttaxi’s van het bedrijf Eve, een dochteronderneming van Embraer. Anderhalf jaar geleden maakte de maatschappij bekend samen te werken met fabrikant Archer Aviation. Dit bedrijf ontwikkelt ook een luchttaxi waarvan de Amerikaanse maatschappij er honderd heeft besteld.