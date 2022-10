Vliegvergunning SLM net op tijd verlengd

De vliegvergunning van Surinam Airways (SLM) is net op tijd verlengd. De maatschappij beschikt al ruim een jaar niet meer over eigen vliegtuigen waardoor de vergunning dreigde te verlopen.

De vergunning, een Air Operator Certificate (AOC), is een vereiste voor een maatschappij om commerciële operaties uit te mogen voeren. Om een AOC te behouden is het de bedoeling dat een luchtvaartmaatschappij over personeel en middelen zoals vliegtuigen beschikt, en een systeem heeft waarmee het bedrijf de veiligheid van passagiers en crew kan waarborgen. In dit geval beschikt SLM niet over vliegtuigen, wat kan resulteren in het intrekken van de AOC.

SLM wacht momenteel op de levering van een geleasede Boeing 737-800 die tussen Paramaribo en Miami gaat vliegen. Ook wil de maatschappij binnenkort een Airbus A330 of A340 leasen die op de route naar Amsterdam kan worden ingezet. Het bedrijf kondigde eerder al aan dat het in het proces zat om vliegtuigen te leasen. Juist dat de machines nog niet waren geleverd maakte het een probleem voor de AOC. Hoe SLM het precies is gelukt om de vergunning te behouden is niet bekend. SLM liet de route tussen Paramaribo en Amsterdam korte tijd uitvoeren door Airhub. Inmiddels is de A340 op de route vervangen door een ex-KLM A330, ook eigendom van het Maltese Airhub.