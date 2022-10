Captain Sully valt Boeing 737 MAX-vliegers bij

Boeing krijgt de certificering van de nieuwe 737 MAX 7 en MAX 10 niet rond voor het einde van het jaar. Het bedrijf hoopt een uitzondering te krijgen voor de noodzakelijke veranderingen die het waarschijnlijk moet doorvoeren in de cockpit van de nieuwe MAX-typen, maar dat streven stuit op felle kritiek.

Een nieuwe wet stelt strengere veiligheidsvoorschriften in voor alle vliegtuigen die na 31 december 2022 zijn gecertificeerd. De nieuwe systemen moeten ertoe leiden dat piloten akoestische en visuele waarschuwingen zo goed mogelijk van elkaar kunnen onderscheiden. Onjuiste waarschuwingen moeten daardoor tegengegaan worden. Edward Sicher, voorzitter van de Pilots’ Union of American Airlines, zegt dat de crashes van de 737 MAX-toestellen van Lion Air en Ethiopian Airlines veroorzaakt werden door verwarring die gezaaid werd als gevolg van afleidende en tegenstrijdige waarschuwingen. Echter, Boeing wil die systemen niet installeren. De Amerikaanse vliegtuigbouwer beweert dat het veiliger is om geen veranderingen door te voeren om op die manier verwarring juist tegen te gaan. In de praktijk zouden de aanpassingen er vooral op neerkomen dat er extra scholing nodig is voor de vliegers van de verschillende MAX-varianten, waarmee een van de belangrijkste selling points van de 737 MAX ondermijnd zou worden.

Kritiek op Boeing

Maar niet iedereen is het eens met de uitspraken van Boeing. Captain. C.B. Sully Sullenberger, veiligheidsexpert en voormalig ambassadeur van de International Civil Aviation Organization (ICAO), pleit voor ‘de meest effectieve’ en ‘geavanceerde’ waarschuwingssystemen. ‘Als iemand die plotseling op de linkerstoel (in de cockpit, red.) geconfronteerd wordt met een extreme noodsituatie, kan ik je uit de eerste hand vertellen dat het schrikeffect reëel en enorm is’, schrijft hij op Facebook. ‘Ik ben het eens met de Allied Pilots Association en hun verzet tegen de verlenging van de huidige vrijstelling van Boeing, die hen in staat stelt oudere waarschuwingssystemen voor de bemanning in nieuwe 737 MAX-vliegtuigen te installeren.’

De kritiek van Sullenberger sluit aan bij het ongenoegen dat Sicher eerder uitte. Hij is het niet eens met Boeing. ’Boeing moet doorgaan met het installeren van geavanceerde waarschuwingssystemen op de vliegtuigen om juist verwarring bij piloten tijdens complexe, samengestelde systeemstoringen te verminderen’, aldus de voorzitter.