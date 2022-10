KLM: ‘Alleen dan kan het mislopen’

Nog een week en de herfstvakantie breekt aan. De chaos op Schiphol is dan nog niet verholpen, ziet ook Bas Gerressen, topman van KLM Nederland.

In de zomer stelde de grootste luchthaven van Nederland een maximum voor het aantal vertrekkende passagiers. In juli mochten circa 67.500 reizigers per dag vanaf Schiphol vertrekken, terwijl die hoeveelheid een maand later met vijfduizend verhoogd werd. Gevolg daarvan was dat luchtvaartmaatschappijen vluchten moesten annuleren. Die maxima zet Schiphol door. Vorige maand lag het maximum opnieuw op 67.500 passagiers per dag, terwijl dat aantal in oktober 69.500 bedraagt.

Met het oog op de herfstvakantie kan het opnieuw druk worden op het Noord-Hollandse vliegveld. Afgelopen zomer ontstonden in de vertrekhallen lange rijen door tekorten bij de security. Afhankelijk van het aantal beveiligers dat ingeroosterd kan worden, zou het mogelijk in de herfstvakantie wederom druk kunnen worden, al geeft een woordvoerder van Schiphol tegenover NU.nl aan dat het vliegveld goed voorbereid is op de drukte. ‘Het is natuurlijk een drukke periode en we zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze passagiers ontspannen op vakantie gaan. Het kan alleen mislopen als er te weinig beveiligers op komen dagen. Daar hebben we als KLM geen controle over’, aldus Gerressen in een gesprek met De Telegraaf.

Annuleringen

De noodgedwongen annuleringen als gevolg van de chaos op Schiphol, had invloed op KLM. In juli liet de luchtvaartmaatschappij weten dat dagelijks tien tot twintig retourvluchten naar Europese bestemmingen geannuleerd werden. Dat resulteerde volgens Gerressen erin dat KLM 22 procent minder overstappers mee kon nemen. Tevens maakt de krimp van Schiphol het er niet makkelijker op. De luchthaven moet tot maximaal 440.000 vluchten per jaar krimpen. KLM, dat als hofleverancier op het grootste vliegveld van Nederland opereert, moet daardoor qua bestemmingen inschikken. ‘We moeten kijken waar de pijn het minst is. Door krimp verschraalt het netwerk, maar voor ons is het krimpbesluit in die vorm nog niet definitief’, vervolgt de topman van KLM Nederland.