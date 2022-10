KLM Flight Academy verwelkomt nieuwste vliegtuig

De KLM Flight Academy verwelkomde deze week haar nieuwe lesvliegtuig, een Diamond DA42 Twinstar. Het tweemotorige toestel, registratie PH-KFC, werd vrijdag feestelijk ontvangen op Eelde.

Voor de vliegopleiding betekent de komst van de nieuwe DA42 dat de tweemotorige vloot op volle sterkte kan draaien. ‘Met de komst van de vierde Diamond Twinstar zorgen wij voor een betere doorstroming van het tweemotorige opleidingstraject voor onze studenten. Onder andere door corona hebben we nog achterstanden in onze planning die we nu snel op kunnen lossen. Daarnaast stelt dit toestel ons in staat de minder zuinige en meer geluidsoverlast veroorzakende Socata TB20-vliegtuigen binnen afzienbare tijd buiten gebruik te stellen’, zegt Bart de Vries, directeur van de KLM Flight Academy.

De Diamond past dan ook binnen de duurzaamheidsdoelstellingen, waar de vliegschool de laatste jaren veel aandacht aan heeft besteed. Net als verkeersvliegtuigen vliegt de DA42 op kerosine. Zodoende kan er op termijn, afhankelijk van het aanbod, ook gebruik worden gemaakt van Sustainable Aviation Fuel (SAF). De KLM Flight Academy zegt, gelet op alle ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de luchtvaart, vertrouwen te hebben in de toekomst van luchtvervoer. Dit jaar heeft KLM al tientallen afgestudeerde KLS’ers in dienst genomen, en de verwachting is dat de maatschappij er de komende vier à vijf jaar nog honderden nodig heeft.