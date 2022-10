Aeroflot 777 maakt noodlanding na bommelding

Vanwege een bommelding was een Boeing 777-300ER van Aeroflot genoodzaakt een noodlanding te maken op de luchthaven van Delhi. Het toestel dat onderweg was van Moskou naar Delhi, kon enkele uren later weer terugvliegen naar Rusland.

Tijdens de vlucht werden de piloten door de Indiase autoriteiten op de hoogte gesteld van de bomdreiging. De Indiase Central Industrial Security Force ontving per e-mail een bericht over mogelijke explosieven aan boord van het toestel. De bemanning besloot een noodlanding uit te voeren en het vliegtuig kort na de landing te evacueren.

In het geval van een bomdreiging is het standaardprocedure dat het vliegtuig op een veilige afstand van de terminal en andere gebouwen wordt geparkeerd om onderzocht te worden. Ook de passagiers en hun bagage worden extra gecontroleerd, zo ook nu. Toen het onderzoek voltooid was kon het vliegtuig naar de gate worden gebracht om weer te vertrekken.

Alhoewel veel westerse landen hun luchtruim hebben gesloten voor Russische vliegtuigen, is dat in Azië niet het geval. Enkele weken geleden kondigde Aeroflot aan haar vluchten naar diverse bestemmingen in Azië te hervatten, aangezien Russische toeristen daar nog welkom zijn.

De afgelopen maanden is er een sterke toename geweest in de hoeveelheid bommeldingen. Twee weken geleden moest een Boeing 747 uitwijken naar Reykjavik omdat er mogelijk explosieven aan boord waren. Eerder in september werd een passagier van Aerolíneas Argentinas opgepakt omdat hij meldde dat hij een bom bij zich had.