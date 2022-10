KLM grijpt in op routes

De personeelstekorten steken nog steeds op Schiphol de kop op. Als gevolg daarvan moet KLM noodgedwongen ingrijpen op sommige routes.

De route tussen Amsterdam en Curaçao is daar één van. Een woordvoerder van KLM laat aan Curacao.nu weten dat de luchtvaartmaatschappij de tweede lijnvlucht naar het eiland tijdelijk schrapt. Het gaat om de periode van 5 december tot en met 18 december. Daarna vindt de desbetreffende vlucht wel weer plaats tot en met 8 januari. De terugkeer is echter van korte duur: vanaf 9 januari tot eind maart vinden de KL733 en KL734 geen doorgang meer. KLM blijft de andere vlucht, de KL735 en KL736, in ieder geval tot tenminste 31 maart 2023 uitvoeren.

Tekorten op Schiphol

Deze maatregel moet ervoor zorgen dat KLM betrouwbaar kan blijven opereren. ‘Ondanks alle maatregelen om operationele stabiliteit voor onze passagiers te waarborgen en de werkdruk voor het personeel te verlichten, worden we op Schiphol opnieuw geconfronteerd met verslechterde omstandigheden’, aldus de woordvoerder. Ondanks dat liet Schiphol eerder weten klaar te zijn voor de herfstvakantie en zei Dick Benschop, voormalig CEO van de luchthaven, dat er een ‘stijgende lijn’ zat in het aldaar werkzame aantal beveiligers.

Nog een keer ingrijpen

Het is niet de eerste keer dat KLM in haar vluchtschema ingrijpt wegens de personeelstekorten. Afgelopen zomer annuleerde de luchtvaartmaatschappij na overleg met de slotcoördinator dagelijks tien tot twintig retourvluchten naar Europese bestemmingen. Tevens werd de ticketverkoop sterk beperkt en laadde KLM geen vracht meer in de Embraers van Cityhopper. Voornamelijk vluchten binnen Europa ondervonden hinder. Op deze manier hoopte de airline ‘rust in de operatie’ te brengen en de werkdruk bij zowel de Schipholmedewerkers als het eigen personeel te verlagen.