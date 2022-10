Luchtvaartmaatschappij overkomt opnieuw foto-incident

Passagiers van de Turkse luchtvaartmaatschappij AnadoluJet werden afgelopen week opgeschrikt door een foto van een ontploft vliegtuig die zij op hun mobiele telefoons ontvingen.

Het ging om de TK7347 die vanuit Bodrum (Turkije) om 5:15 uur lokale tijd naar Istanbul Sabiha Gökcen Airport zou vliegen. De inzittenden moesten na het voorval het vliegtuig verlaten. Toen ze met hun bagage in de terminal aankwamen, gaven ze volgens Haber Gazetesi aan dat ze foto’s van een exploderend vliegtuig via AirDrop hadden binnengekregen. Zij lieten die zien als bewijs. Het toestel werd ook na de melding onderzocht. Autoriteiten beweerden echter dat het oponthoud te maken had met een piloot die onwel werd. Uiteindelijk zou de machine met veertig minuten vertraging alsnog vertrekken.

Incident in Tel Aviv

Het is niet de eerste keer dat AnadoluJet dit incident overkomt. Halverwege mei ontvingen passagiers van een Boeing 737 vlak voor vertrek vanuit Tel Aviv op weg naar Istanbul foto’s van diverse vliegrampen, waaronder de crash van Turkish Airlines vlakbij Schiphol in 2009. Passagiers werden onrustig waarna het toestel terugkeerde naar de gate. Vervolgens werd de machine gecontroleerd op verdachte objecten die een gevaar hadden kunnen vormen voor de vliegveiligheid. Uiteindelijk zou de 737 met enkele uren vertraging alsnog richting Istanbul vertrekken. Israëlische autoriteiten zouden negen verdachten opgepakt hebben. Persbureau Reuters liet toentertijd weten dat verdachten maximaal drie jaar gevangenisstraf voor zo’n vergrijp kunnen krijgen.

Ook in Nederland

Het versturen van rampfoto’s kwam afgelopen zomer eveneens in Nederland voor. Het ging om een Transavia-vlucht die op het punt stond te vertrekken richting Zadar (Kroatië). Een 18-jarige man deelde een foto van een neergestort vliegtuig via AirDrop. De passagier werd uit het toestel gezet en er werd een onderzoek ingesteld. De luchtvaartmaatschappij zette de onrustzaaier in ieder geval op de no fly-list.