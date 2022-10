Amerikaanse F-22’s voor het eerst in Nederland | Foto’s

Onder grote belangstelling zijn zondag vier Amerikaanse F-22 Raptors geland op de vliegbasis Leeuwarden. Ze maken deel uit van een detachement van de Amerikaanse luchtmacht, dat de komende twee weken vanaf de Friese basis zal oefenen.

Afgelopen vrijdag kwamen al vier Amerikaanse F-35’s aan op Leeuwarden, afkomstig van Lakenheath (Groot-Brittannië). Aan de oefening nemen verder F-15E Strike Eagles deel, die merendeels vanaf hun thuisbasis Lakenheath zullen opereren.

Een C-17A Globemaster bracht materieel en grondpersoneel van de F-22’s © Leonard van den Broek

“Nederlandse en Amerikaanse gevechtsvliegtuigen vliegen gezamenlijke oefenmissies. Het belangrijkste doel van de training is het integreren van 4e en 5e generatie wapensystemen en het bevorderen van de onderlinge samenwerking en inzetbaarheid tussen NAVO partners”, zo schrijft de vliegbasis Leeuwarden in een persbericht.

F-22A Raptor van het 90th Fighter Squadron, bij aankomst op de vliegbasis Leeuwarden © Leonard van den Broek

F-22A Raptors in formatie bij aankomst op vliegbasis Leeuwarden © Leonard van den Broek

F-22A Raptor in de ‘break’ boven vliegbasis Leeuwarden © Leonard van den Broek

Close up van F-22 Raptor. De vliegers hebben geen speciale helm, zoals bij de F-35 © Leonard van den Broek

F-22A Raptor (met staartcode AK voor Alaska) landend op de vliegbasis Leeuwarden © Leonard van den Broek

F-22A Raptor van het 90th Fighter Squadron, USAF landend op de vliegbasis Leeuwarden © Leonard van den Broek

Vermoedelijk nemen de toestellen deel aan de oefening ‘Steadfast Noon‘. Tijdens deze jaarlijks terugkerende NAVO-oefening wordt het gebruik van nucleaire wapens – kernbommen dus. Overigens wordt alleen oefenmunitie gebruikt. De Amerikaanse toestellen die vanaf Leeuwarden vliegen, zullen als escorte in de lucht fungeren. De F-22 is namelijk niet in staat om kernbommen af te werpen.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat Amerikaanse F-22’s op Nederlandse bodem zijn geland. De toestellen hebben als thuisbasis Elmendorf Air Force Base, Alaska. Op dit moment zijn ze tijdelijk gestationeerd in Polen, in het kader van de NAVO ‘Air Shielding’ missie. Aanleiding voor deze missie is de Russische inval in Oekraïne. De F-22 is het allermodernste jachtvliegtuig van de USAF.