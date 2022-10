Boeing mengt zich in rechtszaak Qatar en Airbus

Boeing heeft een team van advocaten naar Londen gestuurd om te voorkomen dat Airbus de contracten tussen Qatar Airways en de Amerikaanse vliegtuigbouwer mag inzien.

Momenteel zijn Qatar Airways en Airbus verwikkeld in meerdere rechtszaken. Nadat er op de Airbus A350’s van Qatar Airways verfproblemen werden ontdekt, klaagde de Qatarese maatschappij Airbus aan. De vliegtuigbouwer besloot vervolgens de nog openstaande bestelling voor vijftig Airbus A321’s van Qatar Airways te annuleren, wat een nieuwe rechtszaak met zich meebracht.

De annulering van de bestelling leidt volgens de luchtvaartmaatschappij tot een capaciteitstekort rond het WK voetbal, dat dit jaar in het Arabische land wordt gehouden. Volgens Airbus is dit echter onjuist, omdat Qatar Airways al een bestelling heeft geplaatst voor de Boeing 737 MAX, die door Airbus minstens net zo goed is genoemd als de A321.

Alhoewel er inderdaad een bestelling is geplaatst voor 25 Boeing 737 MAX 10’s, met een optie om nog eens 25 toestellen af te nemen, zou deze inmiddels vervallen zijn. Bewijs hiervoor is te vinden in de koopcontracten, maar Boeing wil de inhoud daarvan niet delen.

Het is Boeing gelukt om de Londense rechter gedeeltelijk te overtuigen om de contracten geheim te houden. Alhoewel delen van de 737 MAX-overeenkomst worden gedeeld met Airbus, hoeft de prijsinformatie niet te worden toegevoegd. De advocaten van Boeing beschreven dat als ‘explosieve informatie’ in de handen van hun concurrent. De rechtszaak gaat in juni 2023 van start.