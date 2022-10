Toch hoop voor 737 MAX in China

Sinds eind vorig jaar, toen de Civil Aviation Administration of China toestemming gaf de Boeing 737 MAX 8 weer in gebruik te nemen, ging nog geen enkele Chinese maatschappij hiertoe over. Al lijkt daar nu verandering in te komen.

Enkele maanden geleden begon Boeing 737’s die in eerste instantie bestemd waren voor Chinese klanten te leveren aan andere maatschappijen. Terwijl er nieuwe bestellingen zijn geplaatst bij Airbus en Comac, hebben deze bedrijven hun MAX-vloot nog aan de grond staan.

Eerder deze maand zette MIAT Mongolian Airlines een van haar MAX-8’s in op de route van Ulaanbaatar naar Guangzhou, de eerste keer in jaren dat er een 737 MAX een commerciële vlucht uitvoert in Chinees luchtruim. De lokale media pikte het verhaal op en de vlucht werd nationaal nieuws.

Inmiddels is China Southern Airlines, volgens lokale berichtgeving, drie van haar vierentwintig MAX-8’s aan het klaarmaken om weer in actieve dienst te komen. Het is aannemelijk dat meer Chinese bedrijven op korte termijn zullen volgen, aangezien de luchtvaartindustrie in het land kampt met een capaciteitstekort.

Andere maatschappijen hopen dat tekort binnenkort te kunnen opvangen met de komst van de Comac C919, die over enkele weken haar eerste commerciële vlucht zal uitvoeren bij China Eastern.