Beluga vliegt eindelijk weer de oceaan over

Dit weekend vervoerde de extra grote Airbus Beluga ST een Eutelsat-satelliet naar het Kennedy Space Center in het Amerikaanse Florida. Het is voor het eerst in jaren dat een Beluga op bezoek is in de Verenigde Staten.

Het grote vrachtvliegtuig had de HOTBIRD 13G-satelliet aan boord. Een paar uur voor de landing werd de tweelingbroer van de satelliet, de HOTBIRD 13F, de ruimte al ingeschoten met een Falcon 9-raket van SpaceX. De twee satellieten kunnen, zodra ze hun baan om de aarde hebben bereikt, meer dan duizend televisiestations uitzenden in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Lancering van de HOTBIRD 13F

Het is voor het eerst sinds 2009 dat er weer een Beluga in de Verenigde Staten is. Toen, dertien jaar geleden, vervoerde het vliegtuig de Europese Tranquility-module voor het internationale ruimtestation ISS. Deze vlucht werd bovendien uitgevoerd met dertig procent duurzame brandstof (SAF). ‘Het is een ware eer om achtereenvolgens twee satellieten voor onze klant Eutelsat te mogen leveren. Twee stukken Europese technologie in het iconische Kennedy Space Center. Het vermogen van Airbus om een ​​volledig Europees product aan te bieden, wordt onderstreept doordat de satellieten met de unieke Beluga vervoerd worden’, zegt Jean-Marc Nasr, Head of Space Systems bij Airbus, erop wijzend dat Airbus betrokken is geweest bij zowel de bouw van de satellieten als het vervoer ervan – met uitzondering van de lancering zelf.

De ‘HOTBIRD’ in de Beluga © Airbus

