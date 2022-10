FAA: Boeing 737 MAX 7-documenten schieten tekort

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft Boeing laten weten dat een aantal belangrijke documenten voor de certificering van de 737 MAX 7 onvolledig is. Dat meldt Reuters.

In een brief aan Boeing van 12 oktober schrijft Ian Won van de FAA dat de autoriteit sommige documenten niet volledig kan beoordelen ‘vanwege ontbrekende en onvolledige informatie over menselijke factoren in gevaarlijke omstandigheden’. In sommige documenten zou het human factor-aspect zelfs geheel ontbreken. Boeing moet de documenten nu herzien.

Ondertussen tikt de klok door voor de Amerikaanse vliegtuigbouwer. Aan het eind van het jaar verlopen twee belangrijke deadlines voor de certificering van zowel de MAX 7 als de grotere MAX 10. Als het Boeing niet lukt de typen voor 1 januari gecertificeerd te krijgen, moeten de vliegtuigen ingrijpende aanpassingen ondergaan. Die zouden ervoor zorgen dat de twee typen anders werken dan de bestaande MAX-varianten, terwijl juist de overeenkomsten tussen de toestellen de key selling point is omdat er dan weinig extra training nodig is voor piloten.

Inmiddels lijkt Boeing dan ook in te zetten op uitstel. Dat zou eventueel verleend kunnen worden, mits de Amerikaanse politiek over het hart strijkt. In de Senaat ligt inmiddels een voorstel waarbij Boeing tot september 2024 de tijd zou krijgen om de certificering van de MAX-varianten op orde te krijgen. De inzet op uitstel zorgt echter voor felle kritiek vanuit Amerikaanse piloten. Zij willen dat de herziening van de systemen, die na dit jaar nodig is, er juist wel komt om verwarring in de cockpit bij probleemsituaties juist te voorkomen.