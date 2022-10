Nieuwe indeling luchtruim goed voor F-35

Dankzij de nieuwe indeling van het Nederlandse luchtruim, die de komende jaren zal worden doorgevoerd, kan de Koninklijke Luchtmacht naar eigen zeggen beter met de F-35 oefenen.

Afgelopen week maakte het kabinet bekend dat het luchtruim de komende jaren opnieuw zal worden ingedeeld. ‘Het Nederlandse luchtruim is de afgelopen tientallen jaren steeds drukker geworden. Boven ons kleine land vindt er niet alleen veel civiele luchtvaart plaats, maar is er ook ruimte nodig voor militaire vluchten. Om de luchtvaart klaar te maken voor de toekomst, moet er opnieuw worden gekeken naar de indeling van het luchtruim’, schrijft de regering. De herschikking moet zorgen voor minder geluidshinder op de grond, minder stikstof- en CO2-uitstoot en kortere en duurzamere vliegroutes waarbij minder brandstof wordt verbruikt.

Zo worden de aanvliegroutes naar Schiphol veranderd en krijgen vliegtuigen de ruimte om later te dalen om zo tijdens de nadering minder brandstof te verbruiken. Om dat te bewerkstelligen wordt het militaire oefengebied in het zuidoosten van Nederland opgeheven. Tegelijkertijd wordt het oefengebied in het noorden van het land groter. Defensie zegt dat de F-35 in het nieuwe, grotere gebied beter kan oefenen. Het aantal vluchten blijft daarbij overigens gelijk. Ook voor Schiphol levert het een voordeel op, want vliegtuigen vanuit het zuiden hoeven binnenkort niet meer om het bestaande oefengebied heen te vliegen.

Met het zogeheten ‘Voorkeursbesluit Luchtruimherziening’ is de nieuwe indeling van het luchtruim globaal vast komen te liggen. De komende jaren wordt de herschikking in samenwerking met provincies, gemeenten, de luchtvaartsector en bewoners- en natuurorganisaties verder uitgewerkt. Dan zal ook duidelijk worden wat de precieze gevolgen voor iedere regio zijn. Vanaf 2025 wordt de herindeling stap voor stap ingevoerd.