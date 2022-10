Problemen op vliegveld Eindhoven door mist

Vanwege dichte mist is het vliegverkeer op Eindhoven Airport dinsdagochtend verstoord.

Vroeg in de ochtend meldde de luchthaven dat er vanwege de weersomstandigheden helemaal geen vliegverkeer mogelijk was. Inmiddels kunnen er wel vluchten vanaf Eindhoven vertrekken, maar is landen nog altijd niet mogelijk. Alle inkomende vluchten die voor elf uur ‘s ochtends op de planning stonden zijn inmiddels een uur of langer vertraagd. Ook op Rotterdam The Hague Airport hing dinsdagochtend een dichte mist, maar vooralsnog zijn daar geen verstoringen opgetreden.

Vertrek op #EindhovenAirport is weer mogelijk. #mist op dit moment nog te weinig zicht voor aankomend vliegverkeer. Check voor meer info https://t.co/15QkM51kGT — Eindhoven Airport (@EINairport) October 18, 2022

Eindhoven Airport heeft vaker last van mist. De luchthaven beschikt over een ILS categorie 1-systeem, wat piloten gebruiken om te landen op basis van hun instrumenten. Bij een dergelijk systeem is er 550 meter zicht nodig om te kunnen landen. Op luchthavens als Schiphol, die over een categorie 3 systeem beschikken, is slechts 75 meter zicht nodig om te kunnen landen. Er wordt al langer gekeken naar de mogelijkheid om het ILS systeem van de luchthaven van Eindhoven te upgraden. Inmiddels ligt er een principeakkoord met Defensie waarin staat dat de aanbesteding van een nieuw landingssysteem wordt meegenomen in de aanbesteding voor de komende renovatie. Die staat echter pas gepland voor 2025.