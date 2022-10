Luchthaven van Charleroi morgen weer open

Na een tweedaagse staking van het beveiligingspersoneel gaat de luchthaven van Charleroi op donderdag weer open. De vakbonden en de directie zijn tot een overeenkomst gekomen, zo meldt HLN. Vandaag blijft de luchthaven nog gesloten.

Het personeel van beveiligingsbedrijf Security Masters heeft het werk vandaag en gisteren neergelegd ter ondersteuning van de onderhandelingspositie van hun vakbondsvertegenwoordigers. Vanacht zouden zij samen met de luchthaven tot een voorakkoord gekomen, zo hebben de vakbonden CGSLB, CSC en FGTB in een persbericht aangekondigd. De actie van de beveiligers zorgde gisteren voor chaotische taferelen op de luchthaven. Vele reizigers bleven gefrustreerd achter in de hallen van de luchthaven. In een opstootje dat volgde raakten vijf agenten gewond.

Ondanks het akkoord blijven de deuren van de luchthaven gesloten. Dit omdat de vluchten toch al gecanceld waren. Het operationeel krijgen van de luchthaven ging voor vandaag niet meer lukken. Reizigers die komen opdagen worden door de politie weggestuurd. Alleen zij die mensen komen afhalen worden doorgelaten. Morgenochtend zullen de activiteiten weer opgestart worden en volgens het normale schema verlopen, aldus Philippe Verdonck, de CEO van de luchthaven.

Ryanair betaalt reizigers terug

Luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft aangegeven gedupeerde reizigers tegemoet te komen. De maatschappij is hier in het geval van stakingen van veiligheidspersoneel niet toe verplicht. Alle reizigers die deze twee dagen hun vlucht zonder hen hebben zien vertrekken krijgen de kans gratis om te boeken of een terugbetaling te vragen. Test Aankoop, een Belgische consumentenorganisatie, had vanwege de chaos op de luchthaven contact gezocht met de maatschappij. Hierop heeft Ryanair besloten de gedupeerden coulance te bieden.