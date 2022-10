Ook personeelstekort bij Marechaussee Schiphol

De rijen op Schiphol groeien weer. De herfstvakanties beginnen en een nieuw probleem doet zich voor op de luchthaven: onderbezetting en coronabesmetting bij de Koninklijke Marechaussee.

Nu de herfstvakantie in het onderwijs begonnen is neemt ook het aantal reizigers op vakantievluchten weer toe. Schiphol kreeg zodoende dit weekend weer een flinke stroom passagiers te verwerken. Ondanks verplaatsing van vluchten naar elders en leeg gelaten stoelen, stonden er de afgelopen dagen toch nog aanzienlijke rijen. Dit beeld is inmiddels al maanden bekend maar nu blijkt dat er een nieuwe factor speelt die bijdraagt aan dit probleem: niet alleen bij de reguliere vliegveldbeveiliging en de bagage-afhandelaars is er sprake van een personeelstekort, ook bij de Koninklijke Marechaussee (KMar). Dit zorgde voor lange rijen bij de paspoortcontroles bij vertrek en aankomst in Amsterdam. Specifiek een toename van het ziekteverzuim door een nieuwe piek in het aantal coronabesmettingen ligt ten grondslag aan de problemen bij de start van de vakantie, zo meldt een Kmar-woordvoerder aan De Telegraaf: “We hadden te maken met meer ziekmeldingen door corona”.

Zoeken naar de oplossing

Schiphol erkent de problemen en ziet het vooral bij aankomende vluchten fout gaan. Dit wordt door de Kmar verklaard als een gevolg van prioriteitstelling: “Bij tekorten leggen we de prioriteit op overstappers en vertrekkende passagiers, zodat niemand zijn vlucht mist. Dat is ook niet gebeurd, voor zover wij weten.” Met het oog op de stijgende aantal coronabesmettingen lijken de problemen niet zomaar opgelost. Hoewel de Marechaussee in de planning rekening gehouden heeft met coronagerelateerd ziekteverzuim, zet dit geen zoden aan de dijk voor situaties van piekdrukte, zoals een vakantie. Om in de toekomst beter opgewassen te zijn tegen dit soort situaties werft de Kmar blijvend nieuw personeel. Ook is de organisatie recentelijk gaan inzetten op het werven van een nieuw soort medewerker: de werkstudent. ‘Student aan de Grens’ is een pilot waarbij studenten worden ingezet voor controle van paspoorten op Schiphol. De speciaal opgeleide studenten kunnen worden opgetrommeld voor piekmomenten. Hierdoor zou het reguliere Kmar-personeel meer ingezet kunnen worden in de tweedelijns grensbewaking en op andere taakvelden van de KMar, zoals de politiedienst en de beveiliging burgerluchtvaart.