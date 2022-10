Zorgen om geluid rond luchtmachtbasis De Peel

Dat de F-35 meer lawaai maakt dan de F-16 is inmiddels bij het bredere publiek bekend. Dat dit direct gevolgen heeft voor de omwonenden van vliegbases blijkt nu weer uit verklaringen van bewoners na belevingsvluchten die gehouden werden rond vliegbasis De Peel. Deze luchtmachtbasis wordt volgend jaar na inactiviteit weer in gebruik genomen.

Een vreedzame dag in het rustige, rurale, gebied tussen Milheeze en De Peel wordt onderbroken door een overvliegende F-35. Al voordat het jachtvliegtuig er is hoor je een steeds luider wordend, brullend, geluid. Als het toestel daadwerkelijk overvliegt is het niet mogelijk een gesprek voort te zetten: de hoeveelheid geluid is enorm. In een interview met het Eindhovens Dagblad uiten de omwonenden hun vrees voor wat waarschijnlijk komen zal.

Heropening De Peel

Defensie wil in de toekomst weer gaan vliegen met gevechtsvliegtuigen vanaf de Brabantse vliegbasis De Peel. Op 13 mei 1993 vertrok het laatste militaire toestel van deze vliegbasis nabij Gemert-Bakel. Sinds 2012 heet de basis ‘Luitenant-generaal Bestkazerne’ en is hier het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando gehuisvest. Dit defensieonderdeel is verantwoordelijk voor luchtverdediging met onder meer de Patriot-raket. Met het oog op de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld wil Defensie het vliegveld weer in gebruik nemen omdat er meer behoefte is aan oefenruimte met jachtvliegtuigen. In 2019 begon Defensie met de procedure voor een ‘luchthavenbesluit’ voor De Peel, met als doel het veld te reactiveren als vliegbasis.

Staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD) van Defensie zegt dat heropening van de luchtmachtbasis noodzakelijk is voor oefening met nieuwe straaljagers. Ten minste achttien weken per jaar zou er dan intensief geoefend worden. Dit is relatief eenvoudig te realiseren daar de officiële ‘geluidscontouren’ van de basis altijd zijn blijven bestaan. Hoewel niet actief als vliegveld beschikt de basis dus wel over de juridische voorzieningen voor de geluidsoverlast die bij een vliegveld komt kijken. In aanloop naar de reactivering van de basis hebben de omliggende gemeenten onder leiding van Venray en Gemert-Bakel bij Defensie een serie belevingsvluchten bedongen. Dit om de inwoners een idee te geven van wat ze te wachten staat. De eerste zou maandag plaatshebben maar vanwege weersomstandigheden ging dit toen niet door.

Overlast: metingen en zorgen van bewoners

“Het was een oorverdovend lawaai. Op nog meer herrie zit ik bepaald niet te wachten” zegt Carola van den Heuvel, inwoner van Milheeze, tegenover het Eindhovens Dagblad. Zij denkt terug aan het geluid van de F-16’s en de komst van een nog luider vliegtuig zit haar dan ook niet lekker. In de omgeving worden ook minder bezorgde geluiden opgetekend. Zo reageert kaasverkoper Ton de Goeij op de markt in Bakel relativerend. ,”Ik ben wel wat gewend, want ik woon in Helmond recht onder de aanvliegroute naar Eindhoven Airport en dicht bij een spoorlijn.” Geluidsmetingen van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) geven aan dat er in de omringende dorpen wel straaljagergeluid te horen zal zijn maar dat er van heftige overlast geen sprake zal zijn.