F-35 crasht op Amerikaanse vliegbasis | Video

Een F-35 Lightning van de Amerikaanse luchtmacht is woensdagavond neergestort op Hill Air Force Base. De vlieger wist op tijd het toestel te verlaten door gebruik te maken van zijn schietstoel.

De straaljager was op weg naar de vliegbasis na een trainingsmissie. Een buurtbewoner zag hoe het vliegtuig neerstortte. Hij vertelde: ‘De vliegtuigen landen over het algemeen naar het zuiden zoals ook nu. Tijdens de nadering leek het er op dat de F-35 stuwkracht verloor. De machine maakte vervolgens laag onder de bomen een duik. Direct daarna zag ik vuur.’ De oorzaak van de crash is nog onduidelijk en wordt onderzocht.

De piloot raakte lichtgewond en is naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Op de grond vielen er geen slachtoffers. Volgens de commandant van het squadron waartoe de F-35 behoort, komt dat omdat de vlieger de bebouwde kom heeft weten te vermijden. ‘Als piloten grijpen wij elke kans om de schade op de grond te beperken, dus ik weet dat de piloot zijn best heeft gedaan om gebouwen of iets anders op de grond te vermijden voordat hij het toestel verliet’, zo liet de commandant weten.

Schietstoel

Afgelopen zomer zetten meerdere gebruikers van de F-35 het vliegtuig aan de grond omdat er problemen waren ontdekt met de schietstoel. In tegenstelling tot de luchtmachten van de Verenigde Staten en Israël, besloot Nederland door te vliegen met het toestel.