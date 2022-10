Invulling terrein Twente Airport in opspraak

De grond waar Twente Airport momenteel gebruik van maakt kan veel beter worden benut volgens GroenLinks. De partij vindt dat het vliegveld moet worden omgebouwd tot een zonne- en windmolenpark wat in tegenstelling tot de luchthaven wel winstgevend is.

De Overijsselse tak van GroenLinks bracht vorige week een bezoek aan Twente Airport waarna zij tot de conclusie kwamen dat er een betere invulling is voor het terrein. Tijdens dit bezoek werden zij ingelicht over de plannen van de luchthaven. Volgens de partij is het vliegveld een grote kostenpost en kwam daarom met een alternatief. Als de landingsbaan wordt volgelegd met zonnepanelen is dit niet alleen winstgevend, maar kan het alle huishoudens in de nabijgelegen stad Enschede van groene stroom voorzien, aldus Statenlid Wever van GroenLinks. Tevens dragen zonnepanelen en windmolens bij aan de eis om in 2030 over voldoende groene energie te beschikken.

Omdat de luchthaven al langere tijd verlies lijdt, wordt er weer veel gesproken over het nut van het vliegveld en de grond die het in beslag neemt. Twente Airport presenteerde daarom deze zomer een herstelplan waarin staat hoe de luchthaven winstgevend wil worden in de toekomst. Vorige week meldde Jan Schuring, directeur van Twente Airport, nog dat ze een recordaantal zakenvluchten verwachten, wat overeenkomt met de groeiplannen van het vliegveld. De Twentse luchthaven denkt dat het de aankomende jaren nog een structureel verlies lijdt van ongeveer 350 duizend euro. Eind volgend jaar wil de provincie Overijssel kijken of de huidige plannen voor het vliegveld wel echt de juiste zijn.