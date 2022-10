Qatar Airways maakt ruimte voor WK voetbal

Qatar Airways heeft 18 bestemmingen uit de planning geschrapt. Door dit te doen worden slots vrijgemaakt op Hamad International Airport voor bezoekers van het WK voetbal. “Onze prioriteit is niet Qatar Airways’ netwerk, maar het geven van toegang tot alle deelnemende landen en het binnenhalen van grote aantallen passagiers”, aldus Akbar Al Baker, de CEO van Qatar Airways.

Aldus de Qatarese regering zullen om en nabij de 1,2 miljoen mensen het WK bezoeken tussen 20 november en 18 december. Er zijn 32 deelnemende landen. Niet alle bezoekers verblijven tijdens het evenement in Qatar. Veel supporters resideren in de buurlanden. Vanuit daar worden zij met circa 500 shuttlevluchten per dag ingevlogen. Om ruimte te creeren doet Qatar Airways nu dus een stapje terug. De op te geven vluchten zijn met name de verbindingen in Azië. Zo worden bijvoorbeeld Pakistan, Nepal, Bangladesh en India tijdelijk minder bediend door Qatar Airways.

Mega-operatie

Als staatsbedrijf, dat oorspronkelijk op initiatief van de koninklijke familie werd opgericht, moet Qatar Airways ruim baan geven om dit prestigeproject van de staat zo soepel mogelijk te laten verlopen. Niet alleen de luchtvaartmaatschappij ervaart de gevolgen van de druk die de organisatie met zich meebrengt. Qatar kent een bevolking van zo’n 2,5 miljoen mensen. Voor zo’n kleine bevolking is het WK dus een mega-operatie. Hierbij wordt veel hulp van buitenaf ingeschakeld zoals van het Verenigd Koninkrijk dat de RAF stuurt om Qatar te assisteren bij de verdediging van het luchtruim boven het land tijdens het WK voetbal. Ook werkten er duizenden gastarbeiders aan de stadions. Hierbij zijn naar schatting 6.500 mensen om het leven gekomen, hetgeen maakt dat het WK een politiek heet hangijzer is.

British Airways

British Airways, een alliantiegenoot van Qatar Airways in de oneworld Alliance, zal een deel van de afgestane slots mogen invullen. De Britten zullen tijdens het wereldkampioenschap een verbinding tussen Doha en Londen onderhouden met een Airbus A380. British Airways vliegt tijdens de WK-periode dagelijks met dit toestel tussen Londen en Doha.