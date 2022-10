Vertraging door mandarijnen bij Swiss

Afgelopen zondag vertrok een vlucht van Swiss 48 minuten te laat vanaf Mallorca. Niet vanwege drukte of planningsissues, maar vanwege mandarijnen.

Bij het pellen en eten van mandarijnen komt een geurtje vrij dat door sommige mensen als erg onaangenaam wordt ervaren. Snel je handen wassen en het is verholpen. De geur van mandarijnen kan echter ook een reden tot zorg zijn. Bijvoorbeeld als je aan boord van een vliegtuig zit. Dit gebeurde op zondag 16 oktober aan boord van Swiss. De Airbus A320, registratie HB-JDF, kon op Mallorca alleen met een vertraging van 48 minuten opstijgen omdat een vrouw aan boord mandarijnen had gegeten. Dat het simpelweg mandarijnen waren was niet meteen duidelijk toen een stewardess vroeg naar de bron van de citrusgeur.

Volgens de luchtvaartmaatschappij kan de geur die citrusvruchten uitstralen ook wijzen op het morsen van vloeistoffen aan boord. Afhankelijk van de vloeistof is dit gevaarlijk. Daarom moest de bemanning eerst uitzoeken waar de geur vandaan kwam. Zodoende vroeg het cabinepersoneel de reizigers of iemand citrusvruchten bij zich had. In eerste instantie meldde zich niemand. De reden: de passagier met de mandarijnen had een koptelefoon in haar oren en begreep de vraag daarom niet goed. Pas de tweede keer kreeg ze de vraag echt mee en toen werd de bron van de geur duidelijk. Het vliegtuig was uiteindelijk in staat een deel van de verloren 48 minuten tijdens de vlucht goed te maken en landde ongeveer een half uur te laat in Zürich.

Doerian: de ‘stinkdiervrucht’

Dat er aan boord van een vliegtuig problemen zijn met vruchten is geen unicum. Wel gaat dit meestal om situaties met de doerian, die in het Engels ook wel skunk fruit (‘stinkdiervrucht’ red.) wordt genoemd. Bij sommige Aziatische luchtvaartmaatschappijen zijn deze vruchten dan ook niet toegestaan aan boord vanwege hun onaangename geur. Aan boord van een Boeing 767 van Air Canada leidde een doerian enkele jaren geleden zelfs tot een voorzorgslanding. Een lading stinkdierfruit in het laadruim had zo’n slechte geur afgegeven dat het de cabine en cockpit bereikte. Omdat de bemanning de oorzaak niet kon vinden werd de vlucht afgebroken.