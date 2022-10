Nieuwe bommenwerper wordt in december onthuld

De Amerikaanse vliegtuigfabrikant Northrop Grumman onthult op 2 december de nieuwe B-21- bommenwerper, zo meldt het bedrijf op Twitter.

De B-21 Raider is volgens de fabrikant het allereerste vliegtuig van de zesde generatie. Het vliegtuig is een stille stealth-bommenwerper die altijd stand-by staat. Het toestel is tevens in staat een nucleaire lading te vervoeren. De bedoeling is dat de B-21 de verouderde bommenwerpervloot van de Amerikaanse luchtmacht de komende jaren vervangt. Onder de verouderde vliegtuigen vallen de hogesnelheidsbommenwerper B-1 Lancer, de voorganger van het nieuwe toestel, de B-2 Spirit, en de achtmotorige B-52 Stratofortress.

‘De B-21 is het meest geavanceerde militaire vliegtuig ooit gebouwd en een product van baanbrekende innovatie en technologische uitmuntendheid’, aldus Doug Young, sector-vice-president en algemeen directeur van Northrop Grumman. In Palmdale, Californië, bevinden zich zes B-21-testvliegtuigen momenteel in de laatste productiefase. De fabrikant en de Amerikaanse luchtmacht bevestigden in mei dat de eerste vlucht van de Raider in 2023 plaatsvindt, afhankelijk van de resultaten van de grondtesten. Naar verwachting vindt de levering van de eerste toestellen rond 2025 plaats.

B-52

De Raider vervangt op den duur ook de B-52. Deze bommenwerper vloog voor het eerst in 1952 en is na vele upgrades nog steeds operationeel. Ondanks dat de B-21 de taken van de Stratofortress op den duur overneemt, wordt het leven van de B-52 opnieuw verlengd met een grote upgrade. De acht stokoude Pratt & Whitney TF33-motoren worden rond 2026 vervangen door acht veel stillere Rolls Royce F130-motoren.