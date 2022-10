Ryanair steekt draak met vertrek Liz Truss

Nadat Liz Truss na 45 dagen aankondigde af te treden als premier zag Ryanair de kans schoon en plaatste een zelfgemaakte boarding pass voor de kortst zittende premier ooit.

Op de boarding pass staan meerdere referenties naar het premierschap. Het meest opvallend is de route van Londen Gatwick (LGW) naar Anywhere (ANY). Truss mag plaatsnemen op stoel 10D, een duidelijke referentie naar haar tijdelijke huis en kantoor, 10th Downing Street. Het referentienummer van het ticket is PM1922, wat staat voor Prime Minister en de commissie die nu de leiderschapsverkiezing moet regelen. De QR-code kan ook niet worden gebruikt om in te checken. Deze leidt namelijk naar een financiële site waar de koers van de Britse Pond te volgen is.

Op het bericht dat de maatschappij op Twitter plaatste wordt verschillend gereageerd. Zo opperde de luchthaven van Liverpool: ‘Zorg ervoor dat het niet-restitueerbaar is. We weten hoe ze is’, waarop Ryanair antwoordde: ‘Geen zorgen, ze is geen uitzondering.’ Een andere gebruiker is verbaasd dat Ryanair twee stuks handbagage heeft toegevoegd aan het ticket. ‘Om eerlijk te zijn heeft ze ook veel bagage’, aldus de maatschappij, doelend op alle kritiek waarmee Truss opgezadeld zit.

De lowcost-maatschappij was na het plaatsen van de boardingpass nog niet content met een enkele grap. Inmiddels zijn er alweer twee nieuwe foto’s op het account te vinden met betrekking tot de afzwaaiend premier die kortgeleden nog haar steun uitte voor de uitbreiding van Heathrow. Ook maakt de prijsvechter vast duidelijk welke kandidaat-opvolger niet de voorkeur krijgt!

Where next for Liz? Mick Lynch might put in a good word. pic.twitter.com/sP7zZnz3Z7 — Ryanair (@Ryanair) October 20, 2022 A swift exit. Liz at midnight pic.twitter.com/ycuIb3EVaz — Ryanair (@Ryanair) October 21, 2022