Schiphol koopt groot deel Maastricht Aachen Airport

Schiphol gaat een strategische samenwerking aan met Maastricht Aachen Airport. De twee luchthavens en de provincie Limburg hebben daarover vrijdag een principeakkoord gesloten.

De Royal Schiphol Group verwerft als onderdeel van het akkoord voor 4,2 miljoen euro een belang van veertig procent in de Limburgse luchthaven. ‘Met deze samenwerking kan MAA zich richten op de ontwikkeling tot een omgevingsbewuste en toekomstbestendige luchthaven. Schiphol en MAA gaan gezamenlijk optrekken om MAA te verduurzamen, en elektrisch vliegen wordt een speerpunt’, schrijven de partijen in een gezamenlijke verklaring. Verder komt er een omgevingsfonds met bijdragen vanuit zowel de overheid als bedrijven. Schiphol stelt daarbinnen 800.000 euro ter beschikking.

Het akkoord betekent ook dat de Schiphol-groep nu een belang heeft in vier regionale Nederlandse luchthavens: Rotterdam The Hague, Eindhoven, Lelystad en MAA. ‘Onze maatschappelijke rol is Nederland te verbinden met de rest van de wereld. Regionale luchthavens spelen daarin een belangrijke rol’, aldus financieel topman Robert Carsouw. ‘Het idee dat luchthavens in Nederland één systeem vormen, zoals verwoord in de Luchtvaartnota, spreekt ons zeer aan. Door intensief samen te werken en te investeren in Maastricht Aachen Airport delen we kennis en expertise en kunnen we de schaarse capaciteit die er in Nederland is optimaal benutten.’

Het Limburgse vliegveld is de tweede vrachtluchthaven van Nederland. De afhandeling van vracht zal een belangrijke rol spelen binnen de samenwerking met Schiphol. Daarnaast vinden er ook passagiersvluchten plaats naar voornamelijk vakantiebestemmingen. Tot slot biedt de luchthaven ruimte aan verschillende onderhoudsbedrijven die samen een zogeheten ‘maintenancecluster’ vormen. Door druk vanuit omwonenden was lange tijd onzeker of het vliegveld open mocht blijven, maar eerder dit jaar gaf de provincie eindelijk groen licht.

