Schiphol krijgt buitenstaander als nieuwe CEO

Ruud Sondag is vanaf 1 november tijdelijk de nieuwe CEO van Schiphol en blijft op interim-basis aan tot 31 augustus 2023.

Sondag krijgt het stokje overgedragen van Dick Benschop, die in september na maanden van chaos op Schiphol zijn vertrek aankondigde. Omdat de procedure, waarop zowel vanuit de politiek als de luchtvaartsector veel druk wordt uitgeoefend, voor het vinden van een definitieve opvolger ‘enige tijd’ in beslag neemt, heeft de raad van commissarissen ervoor gekozen nu eerst een interim-CEO te benoemen. Sondag krijgt als hoogste prioriteit mee de operationele processen op de luchthaven ‘snel en grondig op het niveau te brengen dat passagiers en luchtvaartmaatschappijen mogen verwachten. In dat verband zal hij aanblijven tot het einde van de volgende zomerperiode.

De nieuwe topman heeft geen luchtvaartachtergrond en is op dit moment nog commissaris bij onder meer ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam. Deze functies legt hij neer ten behoeve van zijn nieuwe rol. Eerder was Sondag onder meer CEO van energiebedrijf Eneco en was hij betrokken bij twee bedrijven die zich bezighouden met duurzame inzameling en recycling, energie en water. ‘Schiphol is een mooi bedrijf met op dit moment een grote uitdaging. Ik ben enorm gemotiveerd om samen met alle medewerkers en stakeholders Schiphol weer op de rit te krijgen. Structurele verbetering is essentieel voor de reiziger, voor luchtvaartmaatschappijen en voor Nederland’, aldus Sondag.

Ook voorzitter van de RvC Jaap Winter is enthousiast: ‘Wij zijn zeer verheugd dat Ruud Sondag de positie van CEO van Royal Schiphol Group tijdelijk gaat vervullen. Ruud is met zijn kennis en ervaring van complexe en arbeidsintensieve organisaties de aangewezen persoon voor deze interim functie. Hij zal daarmee een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de operationele uitdagingen van Schiphol. Hij is een strateeg met een brede logistieke achtergrond en sterke operationele uitvoeringskracht die succesvol leiding heeft gegeven aan organisaties in transitie. Ruud Sondag heeft bovendien een bewezen duurzaamheidsprofiel dat aansluit bij de ambitie van Schiphol om versneld te verduurzamen en de belasting voor de omgeving te verminderen.’